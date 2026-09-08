तारक मेहता का उल्टा चश्मा: शो छोड़ने के दो साल बाद सड़कों पर नजर आया यह कलाकार, लोगों के घर बनाते हैं खाना

रोड़ पर लोगों से पूछा सवाल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गोली उर्फ कुश रोड पर जा रहे हैं। इसके साथ ही वह लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या वह उन सब के लिए खाना बना सकते हैं। कुछ लोग इस बात से हिचकिचाते हुए नजर आते हैं।

मगर कुछ देर बाद एक परिवार उन्हें अपने किचन में खाना बनाने की इजाजत दे देता है। इस दौरान उनके फैंस पीछे से गोली-गोली चीयर करते नजर आते हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही इस पर फैंस ने कमेंट सेक्सन में उन्हें अपने घर इनवाइट करना शुरू कर दिया।