मिर्जापुर द मूवी: पहले ही दिन फिल्म ने मचाया तहलका, 2026 की टॉप 4 हिंदी फिल्मों में बनाई जगह; कमाए इतने करोड़
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 05 Sep 2026 05:29 PM IST
सार
Mirzapur The Movie Box Office Day 1: पंकज त्रिपाठी, अली फजल और रवि किशन स्टारर ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने सिनेमाघरों में धमाकेदार शुरुआत की है। जानिए फिल्म ने पहले दिन किन फिल्मों को पीछे छोड़ा।
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विस्तार
पॉपुलर वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के बड़े पर्दे पर आने का फैंस को लंबे समय से इंतजार था। अब फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ दिखा दी है।
2026 की टॉप 4 हिंदी ओपनिंग में शामिल
‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। फिल्म ने भारत में करीब 24.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है और 2026 की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग वाली फिल्मों में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। पहले दिन की कमाई के साथ ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने 2026 में रिलीज हुई हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी ओपनिंग में चौथा स्थान हासिल कर लिया है।
फिल्म के हिंदी वर्जन ने करीब 24.60 करोड़ रुपये नेट कमाए, जबकि तेलुगु वर्जन से लगभग 15 लाख रुपये की कमाई हुई। इस तरह भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन करीब 24.75 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, फिल्म का अनुमानित ग्रॉस कलेक्शन 29.70 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।
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2026 की टॉप 4 हिंदी ओपनिंग में शामिल
‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। फिल्म ने भारत में करीब 24.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है और 2026 की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग वाली फिल्मों में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। पहले दिन की कमाई के साथ ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने 2026 में रिलीज हुई हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी ओपनिंग में चौथा स्थान हासिल कर लिया है।
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फिल्म के हिंदी वर्जन ने करीब 24.60 करोड़ रुपये नेट कमाए, जबकि तेलुगु वर्जन से लगभग 15 लाख रुपये की कमाई हुई। इस तरह भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन करीब 24.75 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, फिल्म का अनुमानित ग्रॉस कलेक्शन 29.70 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।
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रात के शो में बढ़ी दर्शकों की भीड़
पहले दिन फिल्म ने कुल 11,135 शोज के साथ करीब 42.81 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की। सुबह के शो में फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी रही और ऑक्यूपेंसी करीब 25 प्रतिशत थी। हालांकि, दिन बढ़ने के साथ दर्शकों की संख्या भी बढ़ती गई।
रात के शो तक फिल्म की ऑक्यूपेंसी बढ़कर करीब 62 प्रतिशत पहुंच गई। फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की तरफ से ‘A’ सर्टिफिकेट दिया गया है।
पहले दिन फिल्म ने कुल 11,135 शोज के साथ करीब 42.81 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की। सुबह के शो में फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी रही और ऑक्यूपेंसी करीब 25 प्रतिशत थी। हालांकि, दिन बढ़ने के साथ दर्शकों की संख्या भी बढ़ती गई।
रात के शो तक फिल्म की ऑक्यूपेंसी बढ़कर करीब 62 प्रतिशत पहुंच गई। फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की तरफ से ‘A’ सर्टिफिकेट दिया गया है।
इन फिल्मों को छोड़ा पीछे
ये भी पढ़ें- मिर्जापुर बॉक्स ऑफिस: पहले दिन 'मिर्जापुर- द मूवी' को मिला छुट्टी का फायदा, जन्माष्टमी पर कमाए इतने करोड़
- ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने पहले दिन की कमाई के मामले में इमरान हाशमी की ‘अवॉरापन 2’ को भी पीछे छोड़ दिया है।
- ‘अवॉरापन 2’ ने पिछले महीने रिलीज के दौरान हिंदी बॉक्स ऑफिस पर करीब 22 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी।
- हालांकि, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ‘बॉर्डर 2’ की करीब 30 करोड़ रुपये की ओपनिंग से थोड़ी पीछे रह गई।
- 2026 की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग की बात करें तो ‘धुरंधर: द रिवेंज’ करीब 99 करोड़ रुपये के साथ पहले नंबर पर है।
- वहीं ‘टॉक्सिक’ 55 करोड़ रुपये की ओपनिंग के साथ दूसरे नंबर पर और ‘बॉर्डर 2’ करीब 30 करोड़ रुपये के साथ तीसरे नंबर पर है।
- इस तरह पहले दिन 24.75 करोड़ रुपये नेट की कमाई के साथ ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने 2026 की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग वाली फिल्मों की लिस्ट में चौथा स्थान हासिल कर लिया है।
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