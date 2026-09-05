मिर्जापुर द मूवी: पहले ही दिन फिल्म ने मचाया तहलका, 2026 की टॉप 4 हिंदी फिल्मों में बनाई जगह; कमाए इतने करोड़

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‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। फिल्म ने भारत में करीब 24.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है और 2026 की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग वाली फिल्मों में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। पहले दिन की कमाई के साथ ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने 2026 में रिलीज हुई हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी ओपनिंग में चौथा स्थान हासिल कर लिया है।फिल्म के हिंदी वर्जन ने करीब 24.60 करोड़ रुपये नेट कमाए, जबकि तेलुगु वर्जन से लगभग 15 लाख रुपये की कमाई हुई। इस तरह भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन करीब 24.75 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, फिल्म का अनुमानित ग्रॉस कलेक्शन 29.70 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।