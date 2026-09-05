फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Chum Darang pose near sea while doing Yoga gives the tips for health

चुम दरांग: अभिनेत्री ने योग करते हुए समुद्र के किनारे दिए पोज, बताया अच्छी सेहत पाने का मंत्र

Sat, 05 Sep 2026 11:52 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sat, 05 Sep 2026 11:52 AM IST
सार

Chum Darang Photos: चुम दरांग ने अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ उन्होंने प्रेरणा देने वाला कैप्शन लिखा है। आइए डालते हैं एक नजर।
 

विज्ञापन
Chum Darang pose near sea while doing Yoga gives the tips for health
चुम दरांग - फोटो : इंस्टाग्राम@chum_darang
अभिनेत्री चुम दरांग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह यहां अपनी जिंदगी से जुड़ी कई पोस्ट शेयर करती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर नई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में उन्होंने अपनी फिटनेस दिखाई है। इसके साथ उन्होंने एक शानदार कैप्शन लिखा है। 

 
Chum Darang pose near sea while doing Yoga gives the tips for health
चुम दरांग - फोटो : इंस्टाग्राम@chum_darang
चुम दरांग की पोस्ट में क्या है?
अभिनेत्री ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें देखा जा सकता है कि उन्होंने दौड़ते हुए और योग करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। यही नहीं उन्होंने समुद्र के किनारे पोज दिए हैं। तस्वीरों के साथ अभिनेत्री ने एक कैप्शन भी लिखा है।

पंचायत 5: अगले सीजन पर कितना काम हुआ पूरा? किरदारों में क्या हुआ बदलाव; निर्देशक ने बताई आगे की कहानी
Chum Darang pose near sea while doing Yoga gives the tips for health
चुम दरांग - फोटो : इंस्टाग्राम@chum_darang
शानदार है कैप्शन
चुम दरांग ने अपनी नई तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'लगातार किसी काम को करते रहना बहुत मुश्किल है। मगर अनुशासन से ही अच्छा नतीजा सामने आता है। प्रेरणा का इंतजार न करें। बस काम शुरू करें।' अभिनेत्री की तस्वीरों को फैंस लाइक कर रहे हैं। हालांकि उनकी पोस्ट पर यूजर्स के कमेंट नजर नहीं आ रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Chum Darang pose near sea while doing Yoga gives the tips for health
चुम दरांग - फोटो : इंस्टाग्राम@chum_darang
कौन हैं चुम दरांग?
चुम दरांग एक अभिनेत्री होने के साथ एक मॉडल, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और ब्यूटी पेजेंट विजेता हैं। वह बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उन्हें 2010 में मिस AAPSU का ताज पहनाया गया था। उन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2016 और मिस एशिया वर्ल्ड 2017 में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
विज्ञापन
Chum Darang pose near sea while doing Yoga gives the tips for health
चुम दरांग - फोटो : इंस्टाग्राम@chum_darang
चुम दरांग की शो और फिल्में
अभिनेत्री ने 2020 में 'पाताल लोक' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा।
साल 2024 में वह 'बिग बॉस 18' में भाग लिया और शो की चौथी रनर-अप रहीं।
साल 2022 में उन्होंने फिल्म 'बधाई दो' से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 
इसी साल वह संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में भी नजर आईं।

हनुमान अंश: 50 साल पहले रिलीज हुई इस मूवी से क्यों हो रही तुलना? नीम करोली बाबा पर आधारित फिल्म ने किया जादू

View this post on Instagram

A post shared by Chum Darang (@chum_darang)



 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed