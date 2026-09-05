चुम दरांग: अभिनेत्री ने योग करते हुए समुद्र के किनारे दिए पोज, बताया अच्छी सेहत पाने का मंत्र

1 of 5 चुम दरांग - फोटो : इंस्टाग्राम@chum_darang

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied





अभिनेत्री चुम दरांग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह यहां अपनी जिंदगी से जुड़ी कई पोस्ट शेयर करती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर नई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में उन्होंने अपनी फिटनेस दिखाई है। इसके साथ उन्होंने एक शानदार कैप्शन लिखा है।

2 of 5 चुम दरांग - फोटो : इंस्टाग्राम@chum_darang

3 of 5 चुम दरांग - फोटो : इंस्टाग्राम@chum_darang

शानदार है कैप्शन

चुम दरांग ने अपनी नई तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'लगातार किसी काम को करते रहना बहुत मुश्किल है। मगर अनुशासन से ही अच्छा नतीजा सामने आता है। प्रेरणा का इंतजार न करें। बस काम शुरू करें।' अभिनेत्री की तस्वीरों को फैंस लाइक कर रहे हैं। हालांकि उनकी पोस्ट पर यूजर्स के कमेंट नजर नहीं आ रहे हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 चुम दरांग - फोटो : इंस्टाग्राम@chum_darang

कौन हैं चुम दरांग?

चुम दरांग एक अभिनेत्री होने के साथ एक मॉडल, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और ब्यूटी पेजेंट विजेता हैं। वह बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उन्हें 2010 में मिस AAPSU का ताज पहनाया गया था। उन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2016 और मिस एशिया वर्ल्ड 2017 में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

विज्ञापन