बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट: 33वें दिन भी 'हनुमान अंश' का मंगल; 'टॉक्सिक' चारों खाने चित; कैसा रहा 'मिर्जापुर' का हाल?

'हनुमान अंश' की धुआंधार कमाई जारी

फिल्म 'हनुमान अंश' की कमाई भारत में 100 करोड़ पार हो चुकी है। 07 अगस्त को सिनेमाघरों में लगी इस फिल्म का आकर्षण अब भी बरकरार है। कल सोमवार को 32वें दिन इस फिल्म ने 10 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। वहीं, आज 33वें दिन शुरुआती आंकड़ों में 'हनुमान अंश' ने 5.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। फिल्म का टोटल कलेक्शन 137.63 करोड़ रुपये हो चुका है।