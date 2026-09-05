फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Know Box Office Collection Of Hanuman Ansh And Toxic Amid Mirzapur The Movie Release

बॉक्स ऑफिस: 'मिर्जापुर द मूवी' के बावजूद 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'टॉक्सिक' की हालत बदतर; जानें कलेक्शन

Sat, 05 Sep 2026 09:42 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 05 Sep 2026 09:42 PM IST
सार

Box Office Collection: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ 'हनुमान अंश' अच्छी कमाई कर रही है। जानिए दोनों फिल्मों ने आज शनिवार को कितना कलेक्शन किया है। 

विज्ञापन
Know Box Office Collection Of Hanuman Ansh And Toxic Amid Mirzapur The Movie Release
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला
यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की कमाई अब घटने लगी है। वहीं 30 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' की कमाई बेहतर हुई है। इस फिल्म की कमाई अब 'टॉक्सिक' पर भारी पड़ने लगी है। जानिए आज शनिवार को इन फिल्मों ने कितनी कमाई की है। 
Know Box Office Collection Of Hanuman Ansh And Toxic Amid Mirzapur The Movie Release
फिल्म 'टॉक्सिक' - फोटो : X
'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 
  • फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के अलावा कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा और रुक्मिणी वसंत हैं।
  • इसकी निर्देशक गीतू मोहनदास हैं।
  • शुरुआत में इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया, मगर अब इसकी कमाई घटने लगी है।  
  • फिल्म को रिलीज हुए आज 11 दिन हो गए हैं।
  • आज शनिवार को इसने 1.40 करोड़ की कमाई की है।
  • इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 242.45 करोड़ का हो गया है। 
Know Box Office Collection Of Hanuman Ansh And Toxic Amid Mirzapur The Movie Release
हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब
'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
  • फिल्म 'हनुमान अंश' सात अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई।
  • इसने अपने कलेक्शन से सभी को हैरान कर दिया है।
  • शुरुआत में धीमी कमाई के बाद इसकी कमाई में अचानक उछाल देखने को मिला है।
  • आज शनिवार को फिल्म ने 11.43  करोड़ की कमाई की है।
  • इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 94.31 करोड़ का हो गया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Know Box Office Collection Of Hanuman Ansh And Toxic Amid Mirzapur The Movie Release
मिर्जापुर द मूवी - फोटो : X
इन फिल्मों से टक्कर 
'हनुमान अंश' और टॉक्सिक के अलावा कल शुक्रवार को मच अवेटेड फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' भी रिलीज हो गई है। 'मिर्जापुर द मूवी' की रिलीज से भी 'टॉक्सिक' और 'हनुमान अंश' की कमाई काफी फर्क पड़ा है। इसके अलावा रवि तेजा की ‘इरुमुडी’ और हॉलीवुड हॉरर फिल्म ‘इनसिडियस’ जैसी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर लगी हुई हैं।

ये भी पढ़ें- मिर्जापुर द मूवी: पहले ही दिन फिल्म ने मचाया तहलका, 2026 की टॉप 4 हिंदी फिल्मों में बनाई जगह; कमाए इतने करोड़
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed