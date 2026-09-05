बॉक्स ऑफिस: 'मिर्जापुर द मूवी' के बावजूद 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'टॉक्सिक' की हालत बदतर; जानें कलेक्शन

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की कमाई अब घटने लगी है। वहीं 30 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' की कमाई बेहतर हुई है। इस फिल्म की कमाई अब 'टॉक्सिक' पर भारी पड़ने लगी है। जानिए आज शनिवार को इन फिल्मों ने कितनी कमाई की है।