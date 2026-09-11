सैफ अली खान: क्यों फ्लॉप हुई थी अक्षय-सैफ और करीना स्टारर ‘टशन’? 18 साल बाद अभिनेता ने बताया कहां रह गई थी कमी

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अब अक्षय के साथ ‘हैवान’ में दोबारा काम कर रहे सैफ ने ‘टशन’ के न चलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फिल्म को लेकर किसी तरह की कड़वाहट नहीं जताई, लेकिन यह जरूर माना कि कहानी के दूसरे हिस्से और अंत में कुछ चीजें गड़बड़ा गई थीं। विज्ञापन सैफ अली खान और अक्षय कुमार की जोड़ी वाली ‘टशन’ को रिलीज हुए करीब 18 साल हो चुके हैं। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी, लेकिन सैफ के लिए वह सिर्फ एक नाकाम फिल्म नहीं है।

‘हमने ईमानदारी से कोशिश की थी’

अमर उजाला से बातचीत में सैफ से पूछा गया कि क्या ‘टशन’ का फ्लॉप होना आज भी उन्हें बुरा लगता है। उन्होंने कहा, ‘ऑडियंस को ये फिल्म पसंद नहीं आई तो बुरा लगता है...हमने ईमानदारी से कोशिश की थी। लेकिन एक समय के बाद जब पीछे देखते हैं तो एहसास होता है कि ठीक है..कुछ फिल्में चलती हैं, कुछ नहीं चलतीं। एक कोशिश होती है।'

'कहानी में कुछ गड़बड़ हो गई थी'

सैफ फिल्म की कमियों के साथ उसकी अच्छी बातों को भी याद करते हैं। वह कहते हैं, 'फिल्म के गाने अच्छे थे, उसे बड़े स्तर पर तैयार किया गया था। लेकिन शायद फिल्म के दूसरे हिस्से में, खासकर क्लाइमैक्स के आस-पास कहानी में कुछ गड़बड़ हो गई थी। जाहिर है जब इतनी मेहनत होती है तो बुरा तो लगता है। इरादा सबका अच्छा था, कभी-कभी हो जाता है। कोई बुरी भावना नहीं है।’

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