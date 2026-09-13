बिग बॉस 20: घरवालों के सामने सलमान खान ने क्यों की लॉर्ड बॉबी की तारीफ? इस हॉलीवुड एक्टर का भी दिया उदाहरण

सलमान खान ने काजी की पीठ थपथपाई

सलमान खान ने काजी से बात करते हुए पूछा, 'एक बात बताओ, आपको लाइफ में सबकुछ इतनी जल्दी मिल गया। आप रॉकस्टार हो गए। अरिजीत के साथ आप एक शो में थे। उसके विनर बने। अरिजीत भी अब बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको ये मंच मिल गया। मगर, ये 20 साल में आपने क्या किया? लाइव शोज किए'? इस पर काजी ने कहा, 'काफी शो किए सर'। सलमान ने कहा, 'अब आपके गाने की भी तारीफ हो रही है। आपका ह्यूमर, आपकी परफॉर्मेंस सब चीज की तारीफ हो रही है'।

इसके बाद सलमान ने काजी का उदाहरण देते हुए कहा, 'जब बुरा टाइम आता है तो मेहनत करो डटकर। आप देख रहे हो कि चीजें आईं और चली गईं, लेकिन तौकीर ने काम करना नहीं छोड़ा। यह जितनी आपकी जद्दोजहद रही है, लेकिन सबसे बड़ी मेहनत की है आपने मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने की, जो कि लोग नहीं कर पाते। लोगों को काजी से सीखना चाहिए'।

