दिलजीत दोसांझ: लंदन के वेम्बली से सिंगर ने सुनाई खुशखबरी, भारत में इस जगह करेंगे अगला कॉन्सर्ट

वेम्बली स्टेडियम में कॉन्सर्ट करते हुए दिलजीत दोसांझ ने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र किया। दिलजीत ने बातचीत के दौरान वहां हुए कोल्डप्ले के हाउसफुल कॉन्सर्ट को भी याद किया।सिंगर ने कहा, 'भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। एक विदेशी ग्रुप ने वहां पूरा स्टेडियम हाउसफुल कर दिया था। उनके लिए सम्मान और बहुत-बहुत बधाई। लेकिन भारत के अपने स्टेडियम में पंजाबी परचम न लहराए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है।'इसके बाद दिलजीत ने बिना देरी किए अहमदाबाद कॉन्सर्ट की तारीख भी कन्फर्म कर दी। उन्होंने दर्शकों से कहा, 'हम 21 नवंबर, 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परफॉर्म करेंगे।'बता दें कि यह कॉन्सर्ट 2024 के दिल-लुमिनाटी इंडिया टूर के बाद अहमदाबाद में उनकी वापसी होगी। नवंबर में होने वाले इस शो के टिकट, कीमत और बुकिंग से जुड़ी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।