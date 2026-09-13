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बिग बॉस 20: आम्रपाली दुबे और माही ने उतारी कनिका की नकल; सलमान खान भी हंस-हंसकर हुए लोटपोट

Sun, 13 Sep 2026 09:49 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Sun, 13 Sep 2026 09:49 AM IST
सार

Bigg Boss 20: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में बीते दिन शनिवार को पहला वीकएंड का वार एपिसोड प्रसारित हुआ। इसमें माही विज और आम्रपाली दुबे ने कनिका की मिमिक्री की।

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Bigg Boss 20: mahhi vij and aamrapali mimicked kanika mann infront of salman khan
माही विज-आम्रपाली-सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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चर्चित शो 'बिग बॉस' के 20वें सीजन ने अच्छी रफ्तार पकड़ ली है। 06 सितंबर को शुरू हुए इस शो का बीते दिन पहला वीकएंड का वार एपिसोड आया। इसमें सलमान खान घर वालों से रूबरू हुए। पहला हफ्ता कैसा रहा, सभी से पूछा। कुछ गेम खेले और टास्क हुए। इस बीच खूब हंसी-मजाक का माहौल भी देखा गया। 

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आम्रपाली-माही की एक्टिंग देख छूटी सलमान की हंसी
रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में प्रतिभागियों ने एक-दूसरे के साथ बॉन्डिंग पर बात की। इसी बीच सलमान खान के सामने आम्रपाली दुबे और माही विज ने कनिका की नकल उतारी। दरअसल, यह टास्क सलमान खान ने उन्हें दिया था। सलमान खान ने कहा, 'आम्रपाली और माही, कनिका बनकर एक-दूसरे से बात कीजिए'। इस पर माही और आम्रपाली ने जिस अंदाज में मिमिक्री की, वह देखकर सलमान खान भी जोर से हंसे।

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नेटिजंस को पसंद आया आम्रपाली का अंदाज
जियो हॉटस्टार पर साझा किया गया यह क्लिप खूब वायरल हो रहा है। कनिका की मिमिक्री वाले इस वीडियो पर नेटिजंस की प्रतिक्रिया आ रही है। एक यूजर ने लिखा, 'आम्रपाली के एक्सप्रेशन गजब के हैं'। एक यूजर ने लिखा, 'आम्रपाली बेस्ट हैं'। कुछ लोग माही के अदाकारी को बेस्ट बता रहे हैं। वहीं, कनिका के फैंस ने भी कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाई है और उन्हें दीवा कहा है।
 

 

 

 

 

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Bigg Boss 20: mahhi vij and aamrapali mimicked kanika mann infront of salman khan
कनिका मान-सलमान खान - फोटो : सोशल मीडिया

आज घर से विदा हो सकता है एक सदस्य
आज रविवार को वीकएंड का वार का दूसरा एपिसोड प्रसारित होगा। इसमें किसी एक घरवाले कि विदाई हो सकती है। पहले हफ्ते घर से बेघर होने के लिए कनिका मान, उदिति सिंह, लव सिंह और अरशिफा खान के नाम नॉमिनेटेड हैं। बता दें कि इस बार घर के अंदर कुल 16 प्रतिभागी पहुंचे हैं। यह रियलिटी शो ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होता है। वहीं, टेलीविजन पर यह कलर्स पर आता है।

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