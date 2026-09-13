बिग बॉस 20: आम्रपाली दुबे और माही ने उतारी कनिका की नकल; सलमान खान भी हंस-हंसकर हुए लोटपोट

आज घर से विदा हो सकता है एक सदस्य

आज रविवार को वीकएंड का वार का दूसरा एपिसोड प्रसारित होगा। इसमें किसी एक घरवाले कि विदाई हो सकती है। पहले हफ्ते घर से बेघर होने के लिए कनिका मान, उदिति सिंह, लव सिंह और अरशिफा खान के नाम नॉमिनेटेड हैं। बता दें कि इस बार घर के अंदर कुल 16 प्रतिभागी पहुंचे हैं। यह रियलिटी शो ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होता है। वहीं, टेलीविजन पर यह कलर्स पर आता है।