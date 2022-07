Kaali Poster Row: तीन राज्यों में एफआईआर दर्ज, शिवसेना-भाजपा समेत इन पार्टियों ने भी जताई आपत्ति

शिव सेना ने क्या कहा

शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कभी भी ठेस पहुंचाने का साधन नहीं बनना चाहिए। मैं मां काली पर बन रही डॉक्युमेंट्री के पोस्टर से आहत हूं।"

Freedom of expression cannot be reserved for Hindu Gods and Goddesses while for the rest one must tip toe around religious sensibilities. I am offended with the movie poster on Ma Kali, respect has to be equal for all&FoE should never become a tool to offend- deliberately.