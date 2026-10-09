बॉक्स ऑफिस: दुनियाभर में 'दृश्यम 3' का दबदबा, 350 करोड़ पार हुई कमाई; क्या है 'द वन' समेत बाकी फिल्मों का हाल?

1 of 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर लिया है। इसके बावजूद यह फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। आइए जानते हैं इस फिल्म के अलावा गुरुवार को 'हनुमान अंश', 'द पैराडाइज' और 'द वन' ने कितना कलेक्शन किया है।

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2 of 5 हनुमान अंश - फोटो : यूट्यूब

लाखों में सिमटी 'हनुमान अंश' की कमाई

'दृश्यम 3' के सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद 'हनुमान अंश' की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली है। 'हनुमान अंश' को रिलीज हुए 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। शायद यही वजह है कि इसकी कमाई अब काफी घट गई है। फिल्म अब लाखों में कमाई कर रही है। कल इसने 75 लाख रुपये कमाए थे। 63वें दिन इसने 75 लाख रुपये की कमाई की। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 327.98 करोड़ रुपये हो गया है।

3 of 5 फिल्म 'द पैराडाइज' - फोटो : इंस्टाग्राम

'द पैराडाइज' का कैसा है हाल? साउथ के बेहतरीन अभिनेता नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी।

यह फिल्म अब भी कमाई कर रही है। हालांकि इसकी कमाई लाखों में गिर गई है।

कल इस फिल्म ने 96 लाख रुपये का कलेक्शन किया था।

रिलीज के 15 दिनों बाद गुरुवार को इसने 89 लाख रुपये की कमाई की है।

फिल्म ने टोटल 118.98 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।

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4 of 5 द वन टीजर - फोटो : Youtube @balajimotionpictures

'द वन' की भी हालत खराब

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अदाकारी वाली फिल्म 'द वन' 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को रिलीज हुए 14 दिन हो गए हैं। अब इसकी कमाई भी ठंडी होती दिख रही है। ये भी अब धीरे-धीरे लाखों में कमाई कर रही है। गुरुवार को इसने 75 लाख रुपये की कमाई की। इसके साथ 'द वन' ने कुल 65.80 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

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5 of 5 दृश्यम 3 फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला