बॉक्स ऑफिस: कमाई में सबसे आगे 'दृश्यम 3', टोटल कलेक्शन 350 करोड़ के पार; जानें 'द वन' समेत बाकी फिल्मों का हाल

1 of 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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'दृश्यम 3' के साथ-साथ सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में लगी हुई हैं। इनमें 'दृश्यम 3', 'द वन', 'हनुमान अंश' और 'द पैराडाइज' जैसी फिल्में शामिल हैं। आइए जानते हैं कि किस फिल्म ने अभी तक कितना बिजनेस किया है।

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2 of 5 हनुमान अंश - फोटो : सोशल मीडिया

लाखों में गिरी 'हनुमान अंश' की कमाई

'दृश्यम 3' के बाद 'हनुमान अंश' की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा 'हनुमान अंश' को रिलीज हुए 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। इस वजह से भी इसकी कमाई अब थम चुकी है। फिल्म अब लाखों में कमाई कर रही है। आज 63वें दिन गुरुवार को इसने 66 लाख की कमाई की है। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 327.94 करोड़ हो गया है।

3 of 5 द पैराडाइज - फोटो : X

'द पैराडाइज' की भी घटी कमाई साउथ एक्टर नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी।

लेकिन अब इसकी कमाई भी लाखों में गिर गई है।

रिलीज के 15 दिनों बाद आज गुरुवार को इसने 78 लाख की कमाई की है।

फिल्म ने टोटल 118.87 करोड़ का कारोबार कर लिया है।

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4 of 5 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला

'द वन' की भी हालत खराब

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर 'द वन' 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को रिलीज हुए 14 दिन हो गए हैं और अब इसका धमाल भी ठंडा होता दिख रहा है। ये भी अब धीरे-धीरे लाखों में कमाई कर रही है। आज गुरुवार को इसने 63 लाख की कमाई की है। इसके साथ 'द वन' ने कुल 65.68 करोड़ की कमाई कर ली है।

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