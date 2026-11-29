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अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म के बारे में बात करते हुए, ओबेरॉय ने उम्मीद जताई कि इसे खूब प्यार और सफलता मिलेगी। ओबेरॉय और लाखिया के बीच पेशेवर संबंध रहे हैं। दोनों ने 2007 की फिल्म 'शूटआउट एट लोखंडवाला' में साथ काम किया था। विज्ञापन अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता, बहादुरी और साहस को दिखाने वाली हर फिल्म दर्शकों के समर्थन और सराहना की हकदार है।

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विवेक ने क्या उम्मीद जताई?

विवेक ने कहा, 'मेरा मानना है कि हमारे भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता, बहादुरी और साहस पर बनी कोई भी फिल्म दर्शकों के रूप में हमारे समर्थन की हकदार है। मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म को बहुत प्यार मिलेगा।' निर्देशक को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लाखिया को बड़ी सफलता मिलेगी और यह फिल्म लोगों को प्रेरित करेगी। ओबेरॉय ने कहा, 'मैंने हमेशा यही माना है कि जो फिल्म वर्दी पहने हमारे भाई-बहनों के लिए हमारे दिलों में सम्मान जगाती है वह सफल होने की हकदार है।'

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बॉक्स ऑफिस क्लैश पर क्या बोले ओबेरॉय?

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी अपकमिंग फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज ग्रे' का बॉक्स ऑफिस पर 'मातृभूमि' और शाहरुख खान की 'किंग' के साथ मुकाबला हो सकता है, तो ओबेरॉय ने कहा 'हर फिल्म के अपने दर्शक होते हैं। अगर किसी फिल्म को सफल होना है तो उसे अपने दर्शक कहीं न कहीं मिल ही जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होना है, तो वह खाली थिएटर में भी सफल नहीं होगी। इस लिहाज से हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है।'

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फिल्म की सफलता या असफलता पर क्या बोले अभिनेता?

अभिनेता ने अपने पिता से मिली एक अहम सीख भी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया था कि अपनी निजी अहमियत को पेशेवर नतीजों से अलग रखना चाहिए। उन्होंने समझाया 'मेरे पिता हमेशा कहते हैं कि हर फिल्म बस एक कोशिश होती है यह किसी व्यक्ति की निजी विफलता या सफलता को नहीं दर्शाती। अगर आपकी फिल्म सुपरहिट हो जाए, तो उसका श्रेय खुद न लें और अगर वह फ्लॉप हो जाए, तो उस पर दुखी न हों। यह तो बस एक प्रयास और एक कोशिश थी।'