Laal Singh Chaddha: सोशल मीडिया पर उठी 'लाल सिंह चड्ढा' को बायकॉट करने की मांग, वजह जान हो जाएंगे हैरान

Bollywood Dumbos needs to treat all religions Equally #BoycottBollywood



I am going to #BoycottLaalSinghChaddha will you ?



No Cleanchit Option In SSRCase pic.twitter.com/Ij0wqK5ok8 — ANGRY BOT 🦋 🌟 🦋 🌟 🦋 (@United__4SSR) May 29, 2022

So Guys EVEN Kareena Kapoor is saying Dont watch their Films- Toh MAT JAO Dekhne



#BoycottBollywood #BoycottLaalSinghChaddha



No Cleanchit Option In SSRCasepic.twitter.com/iDq2PksZYm — ANGRY BOT 🦋 🌟 🦋 🌟 🦋 (@United__4SSR) May 29, 2022

Time To Analyze



Bollywood Is Exposed #BoycottBollywood #BoycottLaalSinghChaddha



No Cleanchit Option In SSRCase pic.twitter.com/xxyM4EiVE0 — ANGRY BOT 🦋 🌟 🦋 🌟 🦋 (@United__4SSR) May 29, 2022

आमिर खान की फिल्म का विरोध करते हुए ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, 'आमिर खान कहते हैं- देश असहिष्णु हो गया है और वह भारत को छोड़ना चाहते हैं।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'दोस्तों करीना कपूर खुद कहती हैं कि मैं अपनी फिल्म नहीं देखती हूं, तो मत जाओ उनकी फिल्में देखने।' इसके अलावा, कई यूजर्स ने मीम्स शेयर करते हुए आमिर खान को ट्रोल किया है।