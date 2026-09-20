बॉक्स ऑफिस: फिर हुआ 'हनुमान अंश' की कमाई में उछाल, 'दायरा' और 'वाइब' को मिली इस फिल्म से टक्कर; जानें कलेक्शन

1 of 6 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

करीना कपूर की फिल्म 'दायरा', कुणाल खेमू की 'वाइब' और हॉलीवुड फिल्म ‘रेसिडेंट ईविल’ 18 सितंबर को रिलीज हो गई। इनके अलावा इन दिनों 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' का बोलबाला देखने को मिल रहा है। जानिए सभी फिल्मों का कलेक्शन।

2 of 6 दायरा - फोटो : सोशल मीडिया

'दायरा' की धीमी शुरुआत

फिल्म 'दायरा' आज 18 सितंबर को रिलीज हो गई है। फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में नजर आए हैं। फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर फीकी रही है। 'दायरा' ने कल शनिवार को 1.60 करोड़ की कमाई की। इसके साथ फिल्म का दो दिनों में टोटल कलेक्शन 2.60 करोड़ हो गया है।

3 of 6 'वाइब' - फोटो : इंस्टाग्राम@kunalkemmu

'वाइब' की बढ़ी कमाई फिल्म 'वाइब' में कुणाल खेमू, प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव अहम किरदारों में हैं।

इसके लिए भी शुरुआत ज्यादा खास नहीं रही।

हालांकि कल शनिवार को इसकी कमाई में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

फिल्म ने दूसरे दिन शनिवार को 2.65 करोड़ का कलेक्शन किया।

इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 4.35 करोड़ हो गया है।

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4 of 6 रेजिडेंट ईविल - फोटो : सोशल मीडिया

'दायरा' और 'वाइब' से बेहतर ‘रेसिडेंट ईविल’ के हाल

‘रेसिडेंट ईविल’ भी 'दायरा' और 'वाइब' के साथ 18 सितंबर को रिलीज हो गई है। फिल्म का निर्देशन जैक क्रेगर ने किया है और इसमें ऑस्टिन अब्राम्स अहम किरदार में हैं। फिल्म ने दूसरे दिन शनिवार को 3.20 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके साथ फिल्म का दो दिनों का टोटल कलेक्शन 5.80 करोड़ हो गया है।

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5 of 6 हनुमान अंश - फोटो : यूट्यूब