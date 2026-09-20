केबीसी 18: ‘सूर्यवंशम’ की खीर का ऐसा चढ़ा खुमार, गौरव कपूर की बात सुन हंस पड़े सभी; बिग बी ने सुनाया ये डायलॉग

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18 सितंबर के एपिसोड में गौरव गुप्ता, गौरव कपूर और वरुण ग्रोवर खास मेहमान के तौर पर नजर आए। तीनों ने अमिताभ बच्चन के साथ क्विज खेला और इस दौरान खूब मस्ती भी की। इस बीच अमिताभ बच्चन ने तीनों से एक वादा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर वे सभी 10 सवालों के सही जवाब दे देते हैं तो वह उन्हें अपने घर पर डिनर के लिए बुलाएंगे।बस फिर क्या था, गौरव गुप्ता ने अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘सूर्यवंशम’ की मशहूर खीर का जिक्र कर दिया। उन्होंने मजाक में अमिताभ से पूछा कि क्या डिनर में खीर भी मिलेगी।इसके बाद गौरव कपूर ने बताया कि ‘सूर्यवंशम’ देखने के बाद उनका खीर को लेकर नजरिया ही बदल गया। उन्होंने मजाक में कहा, 'जब से मैंने वह फिल्म देखी है, घर में जब भी खीर बनती है तो सबसे पहले उसे बनाने वाले शख्स को खीर चखनी पड़ती है।' गौरव कपूर की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे।