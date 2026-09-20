बिग बॉस 20: ‘मेरे शरीर की आलोचना...' शो की इस एक्स कंटेस्टेंट ने सलमान खान को बताया ‘हिपोक्रेट’; कही ये बात

SALMAN is an hypocritical idiot. When I was in Bigg Boss he criticised my body and face..and told Gauhar her body was good. Argh. https://t.co/ENXSfqMlz9 — Sofia Hayat (@sofiahayat) September 19, 2026

सोफिया का यह पोस्ट सलमान के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग के खिलाफ बात की थी। ‘वीकेंड का वार’ के दौरान सलमान ने बताया कि किस तरह कलाकारों को लगातार उनके लुक और शरीर को लेकर बिना मांगे कमेंट्स का सामना करना पड़ता है।सलमान के इस अंदाज की कई फैंस ने तारीफ भी की। हालांकि, सोफिया हयात ने इसी मौके पर ‘बिग बॉस’ के अपने पुराने अनुभव को याद किया और सलमान के बॉडी शेमिंग के खिलाफ दिए बयान पर सवाल उठाए।