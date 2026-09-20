केबीसी: 'दीवार' और 'शोले' के वक्त कैसे शिफ्ट मैनेज करते थे अमिताभ? बिग बी के खुलासे से हैरान रह गए लोग
Amitabh Bachchan: गीतकार और लेखक वरुण ग्रोवर हाल ही में 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के एक खास कॉमेडी एपिसोड में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। इस दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन से अपने पुराने करियर के दिनों पर खुलकर बात की। जानिए इस बीच क्या कुछ रहा खास।
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वरुण ने पूछा दिलचस्प सवाल
दरअसल, वरुण ग्रोवर शो के खास एपिसोड में बतौर कंटेस्टेंट पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अमिताभ से पूछा, 'साल 1975 में आपकी तीन बड़ी फिल्में आईं थी- 'दीवार', 'शोले' और 'चुपके चुपके'। तीनों में एकदम ही अलग रोल थे और जहां तक मुझे याद है, उन दिनों में शूट काफी दिनों तक चलता था। तो आप ऐसे में अपनी शूटिंग और किरदारों में बदलाव को कैसे मैनेज करते थे?'
इस पर बिग बी ने बताया, 'उस जमाने में हम 2-3 फिल्में एक साथ एक ही दिन में करते थे। क्योंकि एक तो नौकरी का सवाल होता था। दूसरा ये था कि उन लोगों को बहुत फाइनेंस नहीं मिल पाता था। हम लोग कम से कम 2-3 फिल्में एक दिन में करते थे। एक शिफ्ट सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होती थी। दूसरी होती थी 2 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक। और जब तीन फिल्में करते थे, तो रात को 10 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 की शिफ्ट होती थी।'
बिग बी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और तालियां बजाने लगे।
देखें वीडियो-
- वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन इन दिनों केबीसी 18 को होस्ट करते नजर आ रहे हैं।
- ये शो सोनी चैनल पर प्रसारित होता है।
- वहीं फिल्मों की बात करें, तो बिग बी जल्द ही कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में नजर आएंगे।
- फिल्म का निर्देशन नाग अश्विन कर रहे हैं।
- इसमें प्रभास और कमल हासन भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।
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