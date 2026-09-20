केबीसी: 'दीवार' और 'शोले' के वक्त कैसे शिफ्ट मैनेज करते थे अमिताभ? बिग बी के खुलासे से हैरान रह गए लोग

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वरुण ने पूछा दिलचस्प सवाल

दरअसल, वरुण ग्रोवर शो के खास एपिसोड में बतौर कंटेस्टेंट पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अमिताभ से पूछा, 'साल 1975 में आपकी तीन बड़ी फिल्में आईं थी- 'दीवार', 'शोले' और 'चुपके चुपके'। तीनों में एकदम ही अलग रोल थे और जहां तक मुझे याद है, उन दिनों में शूट काफी दिनों तक चलता था। तो आप ऐसे में अपनी शूटिंग और किरदारों में बदलाव को कैसे मैनेज करते थे?'

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बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्में 'शोले' और 'दीवार' आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती है। फिल्म्स के डायलॉग से लेकर गाने तक आज भी खूब पसंद किए जाते हैं। अब बिग बी ने केबीसी के एक एपिसोड में इनकी शूटिंग को लेकर दिलचस्प बातें शेयर की हैं।