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दीपिका-रणवीर के घर गूंजी किलकारी, 40 की उम्र में दूसरी बार मां बनीं एक्ट्रेस

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Shruti Updated Sun, 20 Sep 2026 03:18 PM IST







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शनिवार को दीपिका पादुकोण और उनके पति रणवीर सिंह ने अपने घर खुशियों का स्वागत किया। 19 सितंबर को दीपिका ने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया। इस बात की जानकारी अभिनेत्री ने खुद एक पोस्ट साझा करके दी।

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