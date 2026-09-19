बॉक्स ऑफिस: 250 करोड़ के पार हुई 'हनुमान अंश', 'मिर्जापुर द मूवी' की धीमी हुई चाल; जानें शनिवार का कलेक्शन





जहां एक तरफ 'हनुमान अंश' ने अपनी कमाई से सबको हैरान करके रख दिया है, वहीं दूसरी ओर 'मिर्जापुर द मूवी' भी बॉक्स ऑफिस पर अपने कदम जमाए हुए है। जानिए दोनों फिल्मों का कलेक्शन।