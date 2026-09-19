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बॉक्स ऑफिस: 250 करोड़ के पार हुई 'हनुमान अंश', 'मिर्जापुर द मूवी' की धीमी हुई चाल; जानें शनिवार का कलेक्शन

Sat, 19 Sep 2026 08:47 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 19 Sep 2026 08:47 PM IST
सार

Box Office Collection: फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। वहीं 'मिर्जापुर द मूवी' भी अच्छी कमाई कर रही है। जानिए दोनों फिल्मों ने आज शनिवार को कितना कलेक्शन किया है। 

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Box Office Hanuman Ansh Crosses 250 Crore Mirzapur The Movie Sees A Slowdown Saturday Collection Revealed
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला
जहां एक तरफ 'हनुमान अंश' ने अपनी कमाई से सबको हैरान करके रख दिया है, वहीं दूसरी ओर 'मिर्जापुर द मूवी' भी बॉक्स ऑफिस पर अपने कदम जमाए हुए है। जानिए दोनों फिल्मों का कलेक्शन। 

 
Box Office Hanuman Ansh Crosses 250 Crore Mirzapur The Movie Sees A Slowdown Saturday Collection Revealed
हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब
250 करोड़ के पार हुई 'हनुमान अंश' 
  • फिल्म 'हनुमान अंश' को आज रिलीज हुए 44 दिन पूरे हो गए हैं।
  • फिल्म इतने दिनों के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर बनी हुई है।
  • फिर से इसकी कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला है।
  • आज शनिवार को इसने 44वें दिन खबर लिखे जाने तक 6.74 करोड़ की कमाई की है।
  • इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 255.12 करोड़ का हो गया है।
  • आज फिल्म ने 250 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। 
Box Office Hanuman Ansh Crosses 250 Crore Mirzapur The Movie Sees A Slowdown Saturday Collection Revealed
मिर्जापुर द मूवी - फोटो : सोशल मीडिया
धीमे हुए 'मिर्जापुर द मूवी' के कदम 
  • पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु की फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' भी बॉक्स ऑफिस पर बने हुए है।
  • फिल्म को रिलीज हुए आज 16 दिन पूरे हो गए हैं।
  • ये भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है।
  • हालांकि बीते कुछ दिनों से इसकी कमाई में हल्की गिरावट देखने को मिली है।
  • आज शनिवार को इसने खबर लिखे जाने तक 2.60 करोड़ की कमाई की है।
  • इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 208.80 करोड़ हो गया है। 
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फिल्म वाइब, फिल्म हनुमान अंश, फिल्म दायरा - फोटो : सोशल मीडिया
इन फिल्मों से टक्कर 
'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' के अलावा फिल्म 'दायरा' और 'वाइब' भी शुक्रवार को रिलीज हो गई है। हालांकि दोनों फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत खास नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद इनकी रिलीज से 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' की कमाई में फर्क पड़ सकता है। 

ये भी पढ़ें- हनुमान अंश: निर्माता ने सुनाई फिल्म के संघर्ष की कहानी, कहा- सोचा नहीं था कि 'टॉक्सिक' के सामने टिक पाएंगे
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