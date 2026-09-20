बिग बॉस 20: ट्रोलर्स पर सलमान की फटकार का रानी चटर्जी ने किया समर्थन, बोलीं- ‘एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे’

रानी ने आगे कहा, 'बहुत खुशी हुई जब सलमान सर ने सभी के लिए स्टैंड लिया। मैं काफी समय से भोजपुरी इंडस्ट्री में हूं। बहुत सारी भोजपुरी अभिनेत्रियों को कुछ स्टार्स के फैंस बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग और न जाने क्या-क्या बोलते हैं, पर कोई ऐसा मर्द नहीं है जिसने अपनी इंडस्ट्री की महिला के लिए कोई स्टैंड लिया हो, कोई भी नहीं।'रानी आगे बोलीं, 'हमारे पास सलमान खान नहीं हैं, इसीलिए भोजपुरी अभिनेत्रियों को अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ता है। आज तक जितनी भी भोजपुरी एक्ट्रेसेज ने पब्लिक में आकर आवाज उठाई है, वो ट्रोलिंग की वजह से ही उठाई है। बॉडी से लेकर उनके चरित्र तक पर कुछ स्टार्स के फैंस द्वारा ट्रोल्स किए गए हैं। मैं भोजपुरी एक्ट्रेस हूं, अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ता है और ट्रोल्स का सामना करने के लिए मैं काफी हूं।'रानी के अलावा कई सेलेब्स और फैंस ने भी सलमान का समर्थन जताया है।