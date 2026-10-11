कियारा आडवाणी: परिवार संग सैर पर निकलीं अभिनेत्री, दिखाई पति और बेटी की झलक

1 of 5 परिवार के साथ कियारा - फोटो : इंस्टाग्राम@kiaraaliaadvani







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कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। 'सिडकी' के नाम से मशहूर इस बॉलीवुड कपल की एक साल की बेटी है, जिसका नाम सराया मल्होत्रा है। अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा के कुछ दिनों बाद, कियारा ने एक फैमिली वेकेशन की शानदार तस्वीरें शेयर कीं। साराया अपनी मां की इंस्टाग्राम फोटो सीरीज में प्यारी सी झलक देती नजर आईं।

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परिवार के साथ छुट्टियों पर कियारा

कियारा की इंस्टाग्राम पोस्ट में सराया के पैरों के निशान नजर आए हैं। तीन लोगों के इस परिवार ने बीच पर अपने पैरों के निशान छोड़े और एक प्यारी सी तस्वीर खिंचवाई। परिवार ने बीच पर पोज दिए। पूल में आराम करते हुए समय बिताया और सड़कों पर आम लोगों की तरह घूमते हुए नजर आए।

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सलमान ने किया दूसरी प्रेग्नेंसी की तरफ इशारा

हाल ही में सलमान खान ने कियारा से की दूसरी प्रेग्नेंसी की ओर इशारा किया था। बिग बॉस 20 में उन्होंने सिद्धार्थ से पूछा, 'शादीशुदा जिंदगी कैसी है और पिता बनने का अनुभव कैसा है?' इस पर उन्होंने कहा, 'बहुत अच्छा। बहुत अच्छा।' सलमान ने आगे याद किया कि कैसे वह सिद्धार्थ को शादी करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने मजाक में कहा, 'उस समय मैंने तुमसे कहा था कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तब तो तुम शर्मीले दूल्हे बन गए थे।' इस पर मल्होत्रा ने कहा 'हमने अपना राज राज ही रखा था, भाई। वह राज हमने सही समय पर खोला।' खान ने मजाक में कहा, 'वह राज अब बच्चे के रूप में सामने आया है।' सलमान ने कहा, 'उम्मीद है कि जल्द ही आपके घर एक और बच्चा आएगा!'

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