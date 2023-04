एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘मिर्जापुर का तीसरा सीजन काफी समय ले रहा है, इसलिए पहले थोड़ा टीजर दिखा दिया गया।’ मिर्जापुर के साथ-साथ गुड्डू भैया के नाम के साथ भी लोग ट्वीट कर रहे हैं। एक और ट्विटर यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘असली यूपी के मुकाबले मिर्जापुर कुछ भी नहीं है।’ लोगों के इस तरह के और भी कई ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं।



As Mirzapur Season 3 is taking too long to release so they show some teasers before 😶🌜#Mirzapur #AtiqueAhmed #UPPolice #UttarPradesh #Encounter pic.twitter.com/Hk2rmOZuqI