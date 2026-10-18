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पांच की मौत: 'लड्डू, गेट खोल भाई स्कूल नहीं चलना है...', सुबह दोस्त बुलाने के लिए आया तो खुला घटना का राज

Sun, 18 Oct 2026 03:55 PM IST
Sharukh Khan आदित्य प्रताप सिंह, अमर उजाला, नोएडा
आदित्य प्रताप सिंह, अमर उजाला, नोएडा Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 18 Oct 2026 03:55 PM IST
सार

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के नगला श्री पदम गांव में दंपती और उनके तीन बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में जांच के दौरान नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने मृतका ललिता के भाई आकाश की तहरीर पर उसकी दो बहनों और एक नंदोई समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 

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Greater Noida: Friend Call to Get Ready for School Uncovered Deaths of Five Family Members
greater noida suicide - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
"लड्डू, गेट खोल भाई स्कूल नहीं चलना है।" हर सुबह की तरह शनिवार को भी पड़ोस में रहने वाला लड्डू का दोस्त उसे स्कूल चलने के लिए बुलाने पहुंचा था। उसने घर का दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। काफी देर तक दरवाजा बंद रहा तो उसे कुछ अजीब लगा। वह अपनी मां के पास पहुंचा और बताया कि लड्डू के घर का दरवाजा अंदर से बंद है और कोई आवाज भी नहीं दे रहा है।


इसके बाद लोगों को परिवार के बारे में पता चला तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। वहां एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो चुकी थी। शनिवार को सेक्टर-94 स्थित पोस्टमार्टम हाउस के बाहर महेश के चचेरे भाई अनुज और अमित, उनका साला दिलीप और ललितेश के चाचा कन्हैया और भास्कर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। परिवार के पांच सदस्यों की एक साथ मौत से हर कोई गमगीन था।
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Greater Noida: Friend Call to Get Ready for School Uncovered Deaths of Five Family Members
शवों को लेकर जाती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पढ़ाई की, हुनर सीखा, फिर भी बेरोजगार थे महेश
ग्रामीणों के अनुसार, महेश ने स्नातक की पढ़ाई की थी। उन्होंने आईटीआई और कंप्यूटर में डिप्लोमा भी किया था। उन्हें कंप्यूटर की अच्छी जानकारी थी। एक समय वह आटे की चक्की चलाते थे, लेकिन बाद में पारिवारिक कलह की वजह से वह काम भी बंद हो गया।
Greater Noida: Friend Call to Get Ready for School Uncovered Deaths of Five Family Members
परिवार के पांच लोगों की मौत के बाद विलाप करते परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इसके बाद वह छोटे-मोटे काम करके परिवार का गुजारा करते थे। ग्रामीणों का कहना है कि पारिवारिक कलह और आर्थिक परेशानियों के बीच महेश के लिए स्थायी रूप से काम करना मुश्किल हो गया था। फिलहाल वह बेरोजगार थे।
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Greater Noida: Friend Call to Get Ready for School Uncovered Deaths of Five Family Members
परिवार के पांच लोगों की मौत के बाद विलाप करते परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पांच मौतों के मामले में नया मोड़, दो बहन और नंदोई पर केस
ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के नगला श्री पदम गांव में दंपती और उनके तीन बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में जांच के दौरान नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने मृतका ललिता के भाई आकाश की तहरीर पर उसकी दो बहनों और एक नंदोई समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 

 
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Greater Noida: Friend Call to Get Ready for School Uncovered Deaths of Five Family Members
परिवार के पांच लोगों की मौत के बाद जमा भीड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। वहीं, मृतक महेश के मोबाइल से मिली कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी पुलिस जांच कर रही है। इसमें महेश ने कुछ करीबियों और परिचितों को अपने परिवार की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
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