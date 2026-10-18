ग्रेटर नोएडा में पांच की मौत: घर से मिले चिप्स, नूडल, किशमिश और बिस्कुट के रैपर, बर्तन में ये सामान भी मिला

1 of 13 greater noida suicide - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, घर से सैम ब्वाय कंपनी के 10-10 रुपये वाले नूडल के दो रैपर मिले। इन पर पैकिंग की तारीख 26 जुलाई 2026 और इस्तेमाल की वैधता 25 अप्रैल 2027 तक दर्ज थी। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा के नगला पदम सिंह गांव में एक परिवार के पांच सदस्यों की मौत के मामले में घर से नूडल, चिप्स, किशमिश और बिस्कुट के खाली रैपर मिले हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, नूडल और चिप्स के रैपर पर दर्ज पैकिंग और वैधता की तारीख सही मिली है। मौके पर जांच के लिए कोई खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होने के कारण विभाग नमूना नहीं ले सका। पुलिस ने रैपर अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं।

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2 of 13 मृतक महेश की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बेबो टोमैटो फ्लेवर चिप्स और हल्दीराम सॉल्ट चिप्स के एक-एक रैपर की जगह दो चिप्स के रैपर मिलने की जानकारी दी गई है। बेबो चिप्स पर पैकिंग की तारीख 14 सितंबर 2026 और वैधता 13 जनवरी 2027 तक दर्ज थी।

3 of 13 परिवार के पांच सदस्यों की मौत के बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस - फोटो : पीटीआई

वहीं, हल्दीराम चिप्स की पैकिंग 18 अगस्त 2026 को हुई थी और इसकी वैधता 16 दिसंबर 2026 तक थी। अधिकारियों ने बताया कि किशमिश और गुड-डे बिस्कुट के रैपर का वह हिस्सा नहीं मिला, जिस पर वैधता की तारीख दर्ज होती है। इसलिए इन उत्पादों की तारीखों की पुष्टि नहीं हो सकी।





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4 of 13 मृतक ललिता की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

घर के अंदर एक बर्तन में करीब आधा कप चाय मिली, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। एक अन्य गंदे बर्तन के बारे में नूडल बनाने में इस्तेमाल होने की आशंका जताई गई है। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।





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5 of 13 मृतक लड्डू उर्फ साक्ष की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी