फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Greater Noida: Chips, Noodles, Raisins and Biscuit Wrappers Found at Home Where Five Died

ग्रेटर नोएडा में पांच की मौत: घर से मिले चिप्स, नूडल, किशमिश और बिस्कुट के रैपर, बर्तन में ये सामान भी मिला

Sun, 18 Oct 2026 03:30 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 18 Oct 2026 03:30 PM IST
सार

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा के नगला पदम सिंह गांव में परिवार के पांच सदस्यों की मौत का कारण नूडल का सेवन बताया गया लेकिन मौके से मिले नूडल के रैपर पर एक्सपायरी डेट वैध मिली है। घर से चिप्स, नूडल, किशमिश और बिस्कुट के रैपर मिले हैं। चिप्स और नूडल की पैकिंग व एक्सपायरी डेट मिली सही है।

विज्ञापन
Greater Noida: Chips, Noodles, Raisins and Biscuit Wrappers Found at Home Where Five Died
greater noida suicide - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा के नगला पदम सिंह गांव में एक परिवार के पांच सदस्यों की मौत के मामले में घर से नूडल, चिप्स, किशमिश और बिस्कुट के खाली रैपर मिले हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, नूडल और चिप्स के रैपर पर दर्ज पैकिंग और वैधता की तारीख सही मिली है। मौके पर जांच के लिए कोई खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होने के कारण विभाग नमूना नहीं ले सका। पुलिस ने रैपर अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं।


खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, घर से सैम ब्वाय कंपनी के 10-10 रुपये वाले नूडल के दो रैपर मिले। इन पर पैकिंग की तारीख 26 जुलाई 2026 और इस्तेमाल की वैधता 25 अप्रैल 2027 तक दर्ज थी।
Trending Videos
Greater Noida: Chips, Noodles, Raisins and Biscuit Wrappers Found at Home Where Five Died
मृतक महेश की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बेबो टोमैटो फ्लेवर चिप्स और हल्दीराम सॉल्ट चिप्स के एक-एक रैपर की जगह दो चिप्स के रैपर मिलने की जानकारी दी गई है। बेबो चिप्स पर पैकिंग की तारीख 14 सितंबर 2026 और वैधता 13 जनवरी 2027 तक दर्ज थी। 
Greater Noida: Chips, Noodles, Raisins and Biscuit Wrappers Found at Home Where Five Died
परिवार के पांच सदस्यों की मौत के बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस - फोटो : पीटीआई
वहीं, हल्दीराम चिप्स की पैकिंग 18 अगस्त 2026 को हुई थी और इसकी वैधता 16 दिसंबर 2026 तक थी। अधिकारियों ने बताया कि किशमिश और गुड-डे बिस्कुट के रैपर का वह हिस्सा नहीं मिला, जिस पर वैधता की तारीख दर्ज होती है। इसलिए इन उत्पादों की तारीखों की पुष्टि नहीं हो सकी। 

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Greater Noida: Chips, Noodles, Raisins and Biscuit Wrappers Found at Home Where Five Died
मृतक ललिता की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
घर के अंदर एक बर्तन में करीब आधा कप चाय मिली, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। एक अन्य गंदे बर्तन के बारे में नूडल बनाने में इस्तेमाल होने की आशंका जताई गई है। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

 
विज्ञापन
Greater Noida: Chips, Noodles, Raisins and Biscuit Wrappers Found at Home Where Five Died
मृतक लड्डू उर्फ साक्ष की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, टीम को सूचना मिलते ही मौके पर भेजा गया था, लेकिन वहां कोई खाद्य पदार्थ नहीं मिला, जिसका नमूना लिया जा सके। अब खाद्य सामग्री के रैपर और अन्य साक्ष्यों की जांच के आधार पर मामले में आगे की जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed