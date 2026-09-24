ग्रेनो हादसा: बिहार का नंबर-राजस्थान का फिटनेस और हरियाणा का पॉल्यूशन प्रमाणपत्र, हादसे वाली बस के कितने झोल?

1 of 15 Greater Noida Bus Fire - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स





आग में धू-धूकर जली स्लीपर बस का मालिक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का रहने वाला है। बस का संचालन मध्य प्रदेश की राज कल्पना ट्रैवल्स द्वारा किया जाता है। बस का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि बिहार के मधुबनी जिले के परिवहन विभाग में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लगने से नौ यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद जांच में स्लीपर बस से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जिस बस में यह हादसा हुआ, उसका संबंध एक नहीं, बल्कि छह अलग-अलग राज्यों से है।

2 of 15 ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग - फोटो : पीटीआई

बस का फिटनेस प्रमाणपत्र राजस्थान से जारी हुआ है। इसका पॉल्यूशन प्रमाणपत्र हरियाणा से जारी हुआ है। यह बस नई दिल्ली के कश्मीरी गेट से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के लिए चलती थी। हादसा यूपी के ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ।

3 of 15 ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

स्लीपर बस की पूरी कहानी में मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का लिंक सामने आ रहा है। ऐसे में एक ही बस के संचालन, पंजीकरण, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाणपत्र अलग-अलग राज्यों से जुड़े होने को लेकर परिवहन विभाग के सामने कई सवाल हैं।

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4 of 15 ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

अब यह जांच का विषय है कि बस का वास्तविक संचालक कौन था, अलग-अलग राज्यों में उसके दस्तावेज किस आधार पर जारी हुए और बस के संचालन की निगरानी किस स्तर पर की जा रही थी।





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5 of 15 यमुना एक्सप्रेसवे पर जली बस - फोटो : IANS

हादसे के बाद यह भी पड़ताल जरूरी हो गई है कि बस निर्धारित सुरक्षा और तकनीकी मानकों के अनुरूप थी या नहीं। परिवहन विभाग की जांच में सामने आने वाले तथ्यों से इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है।