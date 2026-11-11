1 of 10 वसुंधरा पुलिस चौकी पर घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी - फोटो : संवाद







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पुलिस की जांच के दायरे में अब चौकी के आसपास झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग भी आ गए हैं और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। वहीं, धमाके के समय घटनास्थल के आसपास से गुजरने वाले वाहन चालकों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस इन लोगों से घटना के समय किसी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या असामान्य गतिविधि को देखने के संबंध में सवाल कर रही है।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने की वसुंधरा चौकी पर शुक्रवार रात हुए धमाके का खुलासा करने के लिए पुलिस लगातार साक्ष्य जुटाने और संदिग्धों की गतिविधियों की पड़ताल कर रही है। अब तक पुलिस 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल चुकी है और एक हजार से अधिक वाहन चालकों से पूछताछ भी कर चुकी है। बावजूद अभी तक पुलिस कोई सफलता नहीं मिल पाई है। जिससे धमाके के पीछे की वजह और शामिल लोगों तक पुलिस पहुंच सके।

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जांच में पुलिस आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का भी मिलान कर रही है। पुलिस का मानना है कि अलग-अलग स्थानों से जुटाई गई फुटेज और पूछताछ से घटना से जुड़ा कोई सुराग मिल सकता है। फिलहाल धमाके की असली वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

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घटना का विदेशी कनेक्शन जुटाने में लगी हैं एजेंसी

धमाके में एनआइए और एटीएस समेत कई एजेंसी अलग-अलग एंगल से जांच कर रही हैं। एजेंसी को आशंका है कि इस हमले में पाकिस्तान कनेक्शन के साथ-साथ यूके कनेक्शन भी शामिल हो सकता है। क्योंकि एक्स का संचालक यूके से किया जा रहा था। हालांकि अब एक एक्स का अकाउंट बंद हो गया है। वहीं, दूसरे अकाउंट को बंद कराने के लिए पुलिस एक्स को अपील करेगी।





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धमाका हुआ...गहरी नींद में सोता रहा खुफिया तंत्र

गाजियाबाद जिले में लगातार सामने आ रही गंभीर घटनाओं ने आईबी, एलआईयू और स्थानीय पुलिस के खुफिया तंत्र की निगेहबानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वसुंधरा चौकी पर हुए धमाके के पांच दिन बाद भी जांच एजेंसियां घटना का खुलासा नहीं कर पाई हैं।



हैरानी की बात यह है कि घटना से पहले न तो स्थानीय पुलिस को कोई भनक लगी और न ही खुफिया तंत्र कोई इनपुट जुटा सका। घटना के बाद जांच और पूछताछ का दौर जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस तथ्य हाथ नहीं लग सका है।

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यह पहला मामला नहीं है, जब गाजियाबाद में किसी बड़ी घटना से पहले खुफिया एजेंसियों को भनक नहीं लगी। इससे पहले लाजपत नगर में हुए धमाके में चार लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन विस्फोटक सामग्री जमा किए जाने की जानकारी समय रहते सामने नहीं आ सकी।