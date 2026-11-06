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Delhi NCR News: स्कूल-कॉलेजों के आसपास कराई गई सफाई

Fri, 06 Nov 2026 07:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 07:44 PM IST
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एमसीडी ने चलाया विशेष गहन सफाई अभियान
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। एमसीडी के विशेष गहन सफाई अभियान के तहत शुक्रवार को स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों के आसपास सफाई पर विशेष जोर दिया गया। दक्षिणी दिल्ली में साउथ कैंपस के कॉलेजों, वसंत विहार, तिगड़ी स्थित सत्य नारायण मंदिर के निकट, बीआईसीआईटी कैंप और हेरिटेज स्कूल के आसपास अभियान चलाया गया। यहां करीब 250 सफाई कर्मचारियों ने करीब 35 किलोमीटर सड़कों की सफाई की। पूर्वी दिल्ली में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, विश्वास नगर वार्ड-207 और अरुणोदय पब्लिक स्कूल के आसपास सफाई अभियान चलाया गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विवेक विहार में आईटीआई परिसर और विश्व स्तरीय कौशल केंद्र के सामने सफाई की गई। इसमें विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। रोहिणी में जेआईएमएस कॉलेज के आसपास सफाई की गई, जबकि द्वारका के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण हुआ। यहां डीडीए के खुले मैदानों, ढलावों और फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशनों की स्थिति जांची गई। पुरानी दिल्ली क्षेत्र में डीडीयू मार्ग और इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर के अलावा बुधनगर में भी सफाई अभियान चलाया गया।
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