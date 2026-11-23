दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) ऊंची इमारतों पर हवा से बिजली पैदा करने की तकनीक विकसित कर रहा है। इसके तहत इमारतों पर वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन लगाकर बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। शहरों में ऊर्जा की बढ़ती मांग और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।

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डीटीयू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में डॉ. रितु राज ने बताया कि हवा से बिजली पैदा करने के लिए इमारत का कम से कम 10 से 20 मंजिला होना जरूरी है। दिल्ली-एनसीआर में जमीन से 10 से 20 मीटर की ऊंचाई पर हवा की औसत गति सामान्यतः 1.5 से 3.5 मीटर प्रति सेकेंड रहती है। गर्मियों में यह बढ़कर 4 से 6 मीटर प्रति सेकेंड तक पहुंच सकती है। वहीं, 50 से 120 मीटर की ऊंचाई पर इमारतों की बनावट के कारण हवा की गति बढ़ जाती है, जिससे बिजली उत्पादन की संभावनाएं बेहतर होंगी।