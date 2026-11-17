1 of 8 शहादरा में गिरा मकान - फोटो : अमर उजाला







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दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार स्थित ज्वाला नगर में मंगलवार सुबह एक दो मंजिला पुराना और जर्जर मकान जमींदोज हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस व दमकल विभाग को सूचना देने के बाद पड़ोसी बचाव में जुट गए। बाद में रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई। मलबे से एक चार साल के बच्चे समेत कुल सात लोगों को निकाला गया।



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2 of 8 मकान की छत गिरी - फोटो : अमर उजाला

मृतक-घायलों की पहचान

अस्पताल ले जाने पर देवांश उर्फ लड्डू (4) और पिंटू (35) को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं घायल हुए अमन उर्फ डब्बा (18) पिंटू का छोटा भाई विकाश उर्फ विकेश (32), आकाश (25), दिलीप उर्फ डिंपा (22) और देवांश की मां खुशबू (27) को डॉ. हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां सभी का उपचार चल रहा है।

3 of 8 मौके पर मौजूद पुलिस टीम - फोटो : अमर उजाला

ट्रेन के गुजरने से मकान में होती थी कंपन

शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि करीब 25 से 30 गज के मकान की छत को गाटर-पटिया से बनाया गया था। मकान 40 साल से अधिक पुराना होने के अलावा रेलवे लाइन के ठीक किनारे था। ट्रेन गुजरने पर मकानों में कंपन होती है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि पुराना-जर्जर मकान कंपन सह न सका और जमींदोज हो गया।

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4 of 8 मौके पर मौजूद अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

किसका है ये मकान?

शाहदरा जिला के पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि मकान सुरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति का है। हादसे की क्या वजह रही, इसकी पड़ताल की जा रही है। क्राइम टीम व एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बचाव का काम जारी है।

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5 of 8 मकान की छत गिरी - फोटो : अमर उजाला