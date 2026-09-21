Delhi NCR News: एमकेआर स्कूल में शिक्षकों से जुड़े विवाद का मामला महिला आयोग पहुंचा

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नई दिल्ली। इंदरपुरी स्थित एमकेआर स्कूल में शिक्षकों से जुड़े विवाद का मामला महिला आयोग पहुंचा है। आरोप है कि 2 शिक्षकों ने वरिष्ठ शिक्षकों के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद 4 शिक्षकों से कथित तौर पर जबरन इस्तीफा लिया गया। शिक्षकों ने अपने साथ हुए व्यवहार और इस्तीफे की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व पार्षद और सदस्य मालती वर्मा ने बताया कि आयोग ने इस शिकायत का संज्ञान लिया है। आयोग मामले में लगाए गए आरोपों की जांच कर रहा है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि 4 शिक्षकों ने किन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया और क्या उन पर कोई दबाव था। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

संवाद न्यूज एजेंसी