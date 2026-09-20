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दिल्ली में मौत का तांडव: खड़ी क्रेन में घुसा बेकाबू डंपर, चार की मौत; दो घायल, सीसीटीवी लगा रहे थे कर्मचारी

Sun, 20 Sep 2026 07:21 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Sun, 20 Sep 2026 07:21 PM IST
सार

पुलिस ने मौके से क्षतिग्रस्त क्रेन, ऑटो और डंपर को कब्जे में कर लिया है। पुलिस ने आरोपी डंपर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का मामला दर्ज कर लिया है। 

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Four killed two injured in road accident in Sarita Vihar delhi
दिल्ली में सड़क हादसे में चार की मौत - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली के सरिता विहार इलाके में रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ, जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत रोड संख्या 13 पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम चल रहा था। इसी दौरान नोएडा से दिल्ली की तरफ आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी क्रेन में जोरदार टक्कर मार दी। क्रेन के पास मौजूद ट्रैफिक पुलिस के सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले कर्मचारियों का ऑटो भी डंपर के चपेट में आ गया। घटना के समय दो कर्मचारी क्रेन पर जबकि तीन ऑटो और एक सड़क पर खड़े थे। एक कर्मचारी सुरक्षित बच गया। घटना के बाद डंपर को मौके पर छोड़कर आरोपी चालक फरार हो गया।



 
Four killed two injured in road accident in Sarita Vihar delhi
इसी डंपर ने मारी टक्कर - फोटो : अमर उजाला

कंपनी के एचआर मैनेजर की भी मौत
पुलिस के अनुसार, रविवार तड़के 3.20 बजे पुलिस को रोड नंबर 13 के पास सड़क हादसे की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अपोलो अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने संगम विहार निवासी उमेश (23), प्रवीण (35), मुनिरका निवासी सूरज (34) को मृत घोषित कर दिया। जबकि इलाज के दौरान दोपहर में संगम विहार निवासी अनूप (26) ने भी दम तोड़ दिया। सूरज कंपनी में एचआर मैनेजर के तौर पर काम करते थे। मृतक प्रवीण और अनूप घायल आकाश के चचेरे भाई थे। उमेश को छोड़कर सभी एएबी मैटिका कंपनी में काम करते थे। हादसे में संगम विहार निवासी आकाश उर्फ तुषार (20) और रोहिणी निवासी खेम सिंह (40) घायल हुए हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। संगम विहार निवासी सुधीर इस हादसे में सुरक्षित बच गए।

Four killed two injured in road accident in Sarita Vihar delhi
इस क्रेन पर थे कर्मचारी - फोटो : अमर उजाला

नोएडा की ओर से आया था डंपर
दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार के मुताबिक, जांच में पता चला है कि घटना के समय सभी ट्रैफिक पुलिस के सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम कर रहे थे। इसके लिए कर्मचारी क्रेन और ऑटो के साथ मौके पर मौजूद थे। तभी तेज रफ्तार डंपर नोएडा की ओर से आया और सड़क पर खड़ी क्रेन से जा टकराया। टक्कर के बाद वहां खड़ा ऑटो भी उसकी चपेट में आ गया। हादसे में मौके पर मौजूद कर्मचारियों को गंभीर चोटें आईं।

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Four killed two injured in road accident in Sarita Vihar delhi
हादसे में मृतक - फोटो : अमर उजाला

पुलिस का बयान
पुलिस ने मौके से क्षतिग्रस्त क्रेन, ऑटो और डंपर को कब्जे में कर लिया है। पुलिस ने आरोपी डंपर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल कर हादसे के कारणों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। साथ ही फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

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