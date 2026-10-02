बुला रहीं वादियां, रुला रहा जाम: कैंची धाम से लेकर मसूरी-ऋषिकेश में उमड़े सैलानी, घंटों फंसे वाहन, तस्वीरें

1 of 5 उत्तराखंड में जाम - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

2 of 5 मसूरी में जाम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मसूरी में जाम में फंसी एंबुलेंस

वीकेंड पर पर्यटकों की भारी आमद ने पहाड़ों की रानी मसूरी की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह पटरी से उतार दिया। शुक्रवार से ही शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ने के बाद शनिवार को हालात और बिगड़ गए। माल रोड के भगत सिंह चौक, लाइब्रेरी चौक और किंग्रेग समेत कई स्थानों पर घंटों जाम लगा रहा। जाम में एंबुलेंस के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी फंसे रहे। सबसे गंभीर स्थिति भगत सिंह चौक के पास देखने को मिली, जहां जाम में एंबुलेंस फंस गई।

3 of 5 कैंची धाम में वीकेंड पर घंटों जाम - फोटो : अमर उजाला

कैंची में घंटों फंसे रहे श्रद्धालु

वीकेंड के चलते कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही के चलते शुक्रवार को भीमताल से लेकर कैंची धाम तक घंटों जाम का सामना करना पड़ा। कैंची धाम में जाम लगने से सबसे अधिक परेशानियों का सामना अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रानीखेत, धारचूला, बागेश्वर और हल्द्वानी की ओर आने और जाने वाले यात्रियों और सैलानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों को तीन घंटे से अधिक जाम का सामना पड़ा।

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4 of 5 ऋषिकेश में जाम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

ऋषिकेश में घंटों में पूरा हुआ मिनटाें का सफर

सुपर वीकेंड पर ऋषिकेश में भी भारी जाम लग गया। नेपालीफार्म से नीरगड्ड पहुंचने में ढाई घंटे लगे। वाहनों की भीड़ के सामने पुलिस की व्यवस्थाएं कम पड़ गई। पर्वतीय क्षेत्रों से आ रहे वाहनों को ब्रह्मपुरी से लक्ष्मणझूला होते हुए पशुलोक बैराज भेजा।



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5 of 5 बदरीनाथ हाईवे पर जाम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी