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दिवाली से पहले उजड़ी खुशियां: एक ही परिवार के तीन समेत चार लोगों की मौत, कार काटकर निकाले शव, दर्दनाक तस्वीरें

Wed, 04 Nov 2026 08:37 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 04 Nov 2026 08:37 PM IST
सार

Dehradun Accident News: परिवार सहारनपुर से देहरादून आ रहा था। इस दौरान मोहब्बेवाला में उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

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Dehradun Accident Four members of same family died before Diwali bodies recovered by cutting open car
देहरादून में हुए कार हादसे में मृतक लोग, बच्चा घायल - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

देहरादून के मोहब्बेवाला चौक पर बुधवार दोपहर भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई इनमें से तीन लोग सहारनपुर के एक ही परिवार के हैं। खाद से भरा एक कंटेनर रंबल स्ट्रिप पार करते ही बगल में चल रही आई-20 कार के ऊपर पलट गया। कार कंटेनर के नीचे दब गई।



कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह साल के बच्चे को पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे के बाद कंटेनर चालक और परिचालक मौके से भाग हो गए।

पुलिस के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे मोहब्बेवाला चौक पर सहारनपुर से देहरादून आ रही आई-20 कार के बराबर से खाद से भरा कंटेनर गुजर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों कि रंबल स्ट्रिप पार करने के बाद अचानक कंटेनर अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलट गया।

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Dehradun Accident Four members of same family died before Diwali bodies recovered by cutting open car
देहरादून में हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

भारी-भरकम कंटेनर के नीचे कार पूरी तरह दब गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े लेकिन कार कंटेनर के नीचे दबी हुई थी। इस कारण लोग किसी को नहीं निकाल पाए।

Dehradun Accident Four members of same family died before Diwali bodies recovered by cutting open car
देहरादून में हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कंटेनर के नीचे दबी कार में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सबसे पहले हाइड्रा के सहारे कंटेनर को कार के ऊपर से हटाया गया। इसके बाद दो कटर की मदद से कार की छत काटकर अलग की गई।

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Dehradun Accident Four members of same family died before Diwali bodies recovered by cutting open car
देहरादून में हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

काफी मशक्कत के बाद छह वर्षीय माहेर कपूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कार में सवार चार अन्य लोगों को निकालकर दो एंबुलेंस से कोरोनेशन अस्पताल भेजा गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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देहरादून में हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान मिश्रेष कपूर (38), उनकी पत्नी निशा आनंद कपूर (38), मां किरण कपूर (63) निवासी गोकुल धाम कॉलोनी, सहारनपुर और कार चालक नीरज निवसी सहारनपुर के रूप में हुई है। हादसे में मिश्रेष कपूर का छह वर्षीय बेटा माहेर घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि कार दीपेश कपूर के नाम पर पंजीकृत है। सीओ सदर अंकित कंडारी ने बताया कि हादसे के बाद कंटेनर का चालक और परिचालक वाहन से कूदकर भाग गए। उनकी तलाश की जा रही है।

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