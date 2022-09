Mohali Video Leak: प्राथमिक जांच में पलटी कहानी, दावा-आरोपी छात्रा ने अपना अश्लील वीडियो भेजा, किसी और का नहीं

मोहाली की निजी यूनिवर्सिटी में छात्राओं के अश्लील वीडियो वायरल होने का मामला पुलिस की प्राथमिक जांच में पलट गया। मोहाली के एसएसपी विवेकशील सोनी के अनुसार, प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी लड़की ने सिर्फ अपना ही अश्लील वीडियो भेजा था। किसी और लड़की का कोई वीडियो नहीं बनाया गया है। अभी तक की जांच में हमें पता चला है कि आरोपी का सिर्फ एक ही वीडियो है। उसने किसी और का कोई अन्य वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। हालांकि पूरे मामले की जांच जारी है।

#WATCH | So far in our investigation, we have found out that there is only one video of the accused herself. She has not recorded any other video of anyone else. Electronic devices and mobile phones have been taken into custody and will be sent for forensic examination: Mohali SP pic.twitter.com/wv5dKYzYCr