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Chandigarh News: विद्यार्थियों ने रैली निकालकर दिया नशामुक्त का संदेश

Thu, 12 Nov 2026 02:10 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:10 AM IST
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Students held a rally to spread the message of a drug-free society.
चंडीगढ़। श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज में वीएडीए क्लब और एनसीसी यूनिट की ओर से नशामुक्त एवं हरित दिवाली जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें कॉलेज और कॉलेजिएट पब्लिक स्कूल के करीब 200 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने नशे और पटाखों को ना कहने के साथ सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल दिवाली मनाने के नारे लगाए। प्राचार्य डॉ. जसविंदर सिंह ने विद्यार्थियों की पहल की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं की भागीदारी से नशामुक्त समाज और पर्यावरण संरक्षण का संदेश अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। ब्यूरो
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