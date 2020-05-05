पंचतत्व में विलीन हुए शहीद मेजर अनुज सूद, मां-पिता ने किया सैल्यूट, पत्नी बोलीं- हमेशा साथ रहोगे

{"_id":"5eb0eb5d8ebc3e9028289fe1","slug":"handwara-encounter-indian-army-kupwara-martyrs-major-anuj-sood-funeral","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0902\u091a\u0924\u0924\u094d\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0932\u0940\u0928 \u0939\u0941\u090f \u0936\u0939\u0940\u0926 \u092e\u0947\u091c\u0930 \u0905\u0928\u0941\u091c \u0938\u0942\u0926, \u092e\u093e\u0902-\u092a\u093f\u0924\u093e \u0928\u0947 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0938\u0948\u0932\u094d\u092f\u0942\u091f, \u092a\u0924\u094d\u0928\u0940 \u092c\u094b\u0932\u0940\u0902- \u0939\u092e\u0947\u0936\u093e \u0938\u093e\u0925 \u0930\u0939\u094b\u0917\u0947","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
मेजर अनुज सूद को अंतिम विदाई
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5eb0eb5d8ebc3e9028289fe1","slug":"handwara-encounter-indian-army-kupwara-martyrs-major-anuj-sood-funeral","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0902\u091a\u0924\u0924\u094d\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0932\u0940\u0928 \u0939\u0941\u090f \u0936\u0939\u0940\u0926 \u092e\u0947\u091c\u0930 \u0905\u0928\u0941\u091c \u0938\u0942\u0926, \u092e\u093e\u0902-\u092a\u093f\u0924\u093e \u0928\u0947 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0938\u0948\u0932\u094d\u092f\u0942\u091f, \u092a\u0924\u094d\u0928\u0940 \u092c\u094b\u0932\u0940\u0902- \u0939\u092e\u0947\u0936\u093e \u0938\u093e\u0925 \u0930\u0939\u094b\u0917\u0947","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
मेजर अनुज सूद को अंतिम विदाई
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5eb0eb5d8ebc3e9028289fe1","slug":"handwara-encounter-indian-army-kupwara-martyrs-major-anuj-sood-funeral","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0902\u091a\u0924\u0924\u094d\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0932\u0940\u0928 \u0939\u0941\u090f \u0936\u0939\u0940\u0926 \u092e\u0947\u091c\u0930 \u0905\u0928\u0941\u091c \u0938\u0942\u0926, \u092e\u093e\u0902-\u092a\u093f\u0924\u093e \u0928\u0947 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0938\u0948\u0932\u094d\u092f\u0942\u091f, \u092a\u0924\u094d\u0928\u0940 \u092c\u094b\u0932\u0940\u0902- \u0939\u092e\u0947\u0936\u093e \u0938\u093e\u0925 \u0930\u0939\u094b\u0917\u0947","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
अंतिम यात्रा पर निकले मेजर अनुज सूद
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5eb0eb5d8ebc3e9028289fe1","slug":"handwara-encounter-indian-army-kupwara-martyrs-major-anuj-sood-funeral","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0902\u091a\u0924\u0924\u094d\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0932\u0940\u0928 \u0939\u0941\u090f \u0936\u0939\u0940\u0926 \u092e\u0947\u091c\u0930 \u0905\u0928\u0941\u091c \u0938\u0942\u0926, \u092e\u093e\u0902-\u092a\u093f\u0924\u093e \u0928\u0947 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0938\u0948\u0932\u094d\u092f\u0942\u091f, \u092a\u0924\u094d\u0928\u0940 \u092c\u094b\u0932\u0940\u0902- \u0939\u092e\u0947\u0936\u093e \u0938\u093e\u0925 \u0930\u0939\u094b\u0917\u0947","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
अंतिम यात्रा पर निकले मेजर अनुज सूद
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5eb0eb5d8ebc3e9028289fe1","slug":"handwara-encounter-indian-army-kupwara-martyrs-major-anuj-sood-funeral","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0902\u091a\u0924\u0924\u094d\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0932\u0940\u0928 \u0939\u0941\u090f \u0936\u0939\u0940\u0926 \u092e\u0947\u091c\u0930 \u0905\u0928\u0941\u091c \u0938\u0942\u0926, \u092e\u093e\u0902-\u092a\u093f\u0924\u093e \u0928\u0947 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0938\u0948\u0932\u094d\u092f\u0942\u091f, \u092a\u0924\u094d\u0928\u0940 \u092c\u094b\u0932\u0940\u0902- \u0939\u092e\u0947\u0936\u093e \u0938\u093e\u0925 \u0930\u0939\u094b\u0917\u0947","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
अंतिम यात्रा पर निकले मेजर अनुज सूद
- फोटो : अमर उजाला