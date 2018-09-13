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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Chandigarh ›   Big revealing about Malvanchal Group Company in jind

8 साल में तीन गुना पैसा करने का लालच देती है ये कंपनी, अब हुए चौंकाने वाले खुलासे

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जींद (हरियाणा), Updated Thu, 13 Sep 2018 10:56 PM IST
सांकेतिक तस्वीर
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पैसों को दोगुना करने वाली बहुत से कंपनी के बारे में अपने सुना होगा। लेकिन एक ऐसी कंपनी है जो महज छह साल में पैसों को दोगुना और आठ साल में तीन गुना करती है। लेकिन कंपनी की सच्चाई का पता जब लोगों को लगा, तो उनके होश उड़ गए। 
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jind malvanchal group company chit fund investnemt

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