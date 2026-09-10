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ऑप्टिकल इल्यूजन: कुत्ता खोजने में घूम गया लोगों का दिमाग, क्या आप 12 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं?

Thu, 10 Sep 2026 09:33 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Thu, 10 Sep 2026 09:33 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें लोगों के आंखों और दिमाग की परीक्षा लेती हैं। इसके साथ ही धैर्य का भी परीक्षण करती हैं। अगर आईक्यू लेवल अच्छा है तो आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप उलझी हुई तस्वीर और पहेलियों को सुलझा सकते हैं।

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Optical Illusion Iq Test Brain Test You Have Hawk Eyes Then Find Dod In 12 Second
ऑप्टिकल इल्यूजन वायरल तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर खोजने का चैलेंज: सोशल मीडिया पर अक्सर ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जो लोगों के आंखों और दिमाग की परीक्षा लेती हैं। इसके साथ ही धैर्य का भी परीक्षण करती हैं। अगर आईक्यू लेवल अच्छा है तो आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप उलझी हुई तस्वीर और पहेलियों को सुलझा सकते हैं। इन तस्वीरों में चीजों को इस तरह छिपाया जाता है कि उसे खोजना बेहद कठिन होता है। 

 


ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेलियों को हल करने से दिमाग तेज होता है। इन तस्वीरों में मिली चुनौतियों को पूरा करने में लोगों को आनंद आता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें आपको छिपे कुत्ते को खोजना है। कुत्ते को खोजने के लिए आपको 12  सेकेंड का समय दिया गया है। अगर आप इस तस्वीर में कुत्ते को 12 सेकेंड के अंदर खोज लेते हैं, तो माना जाएगा कि आपका आईक्यू लेवल अच्छा है। 


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ऑप्टिकल इल्यूजन सॉल्व द पजल - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर कई रोचक ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आंखों को धोखा देने वाली इन तस्वीरों में छिपी चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती हैं। 

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ऑप्टिकल इल्यूजन गेम्स - फोटो : Adobe Stock
किसी ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में छिपी चीजों को खोजना होता है, तो किसी में दो तस्वीरों के बीच अंतर बताना होता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हो रही है उसे आप ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण मान सकते हैं। 
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ट्रेंडिंग ऑप्टिकल इल्यूजन - फोटो : Adobe Stock
ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेली को हल करने में लोगों के दिमाग की अच्छी खासी कसरत होती है। आप अपने दिमाग का जितना इस्तेमाल करते हैं वह उतना ही तेज होता है। आप अपने दिमाग की कसरत के लिए पहेलियों को सुलझा सकते हैं, पजल्स को साॅल्व कर सकते हैं और ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर के टास्क को पूरा कर सकते हैं।



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ऑप्टिकल इल्यूजन आई टेस्ट - फोटो : Adobe Stock
ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें देखने में बेहद साधारण लगती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को कन्फयूज कर देती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर ने भी लोगों के दिमाग को घूमा दिया है। अगर आप अभी तक कुत्ते को नहीं खोज पाए हैं, तो इस तस्वीर में काले घेरे में आसानी से देख सकते हैं।



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