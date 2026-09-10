iPhone 18 और iPhone Duo लॉन्च के बाद आई मीम्स की बाढ़, लोग बोले- बेचना पड़ेगा किडनी-लिवर, मजेदार रिएक्शन वायरल
एपल ने बुधवार रात लॉन्च इवेंट सरप्राइज एंड शाइन में अपना पहला फोल्डेबल फोन आईफोन डुओ लॉन्च कर दिया, जिसकी कीमत भारत में 2,99,900 रुपये से शुरू होती है। अब इसकी कीमत को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है।
विस्तार
आईफोन को हर बार उसके कुछ नएपन के लिए जाना जाता है। लेकिन फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसमें कुछ ज्यादा अंतर नजर नहीं आता। एक शख्स ने आईफोन 18 और आईफोन 17 में अंतर दिखाया है।
It’s that time of year again. pic.twitter.com/1WbET5YWxv— Commentary Xavier (@pakaluxavierog) September 9, 2026
लोगों ने आईफोन के कैमरा डिजाइन के लिए एक फेमस मीम शेयर किए हैं। इसमें शख्स ने दिखाने की कोशिश की है कि जिस तरह मीम में तीनों शख्स चिपक कर खड़े हैं, आईफोन के कैमरे का डिजाइन भी कुछ हद तक ऐसा ही है।
Apple when middle class person tries to buy iPhone Duo pic.twitter.com/bkeFkzErJO— Sagar (@sagarcasm) September 9, 2026
मासूम के साथ बंदर की प्यारी मस्ती, वायरल हुआ अनोखा वीडियो, देखकर नहीं होगा यकीनएक शख्स ने आईफोन डुओ को लेकर मीम शेयर किया है और कहा कि iPhone Duo इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसे खरीदने के लिए आपको अपनी दोनों किडनी और लिवर भी बेचना पड़ेगा।
It's called iPhone Duo because to buy it - you will have to sell both your kidney as well as liver— Atul Khatri (@one_by_two) September 9, 2026
एक शख्स ने अजय देवगन के डायलॉग को आईफोन के लिए इस्तेमाल किया है, कुछ नहीं बदला यार, आज भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है।
Android users seeing new iphone models #Appleevent pic.twitter.com/1HtbO3uE6u— UmdarTamker (@UmdarTamker) September 9, 2026
वायरल वीडियो: ट्रेन में खाने के बड़े बर्तनों के साथ पहुंची महिला, बर्थ पर ही सजा दी चिकन-चावल की दावत
एक शख्स ने रॉयल एनफील्ड और आईफोन डुओ की तुलना करते हुए लिखा है कि Royal Enfield Himalayan OG 440 की ऑन-रोड कीमत 2.80 लाख रुपये (फुल टैंक, ऑफ-रोडिंग, हाईवे ट्रिप्स, ढेर सारी यादें), तो वहीं iPhone Duo 256GB की कीमत 2.99 लाख आप असल में एक नई एडवेंचर बाइक ऑन-रोड खरीद सकते हैं, पूरे भारत में घूम सकते हैं और फिर भी आपके पास ₹30,000 बच जाएंगे।
📍 Royal Enfield Himalayan OG 440 on-road: ~₹2.80L 🏍️ (Full tank, off-roading, highway trips, endless memories)— TJ (@IamTarunJoshii) September 10, 2026
📍 iPhone Duo 256GB: ₹2.99L 📱
You could literally buy a brand-new adventure bike on-road, ride across India, and still have ₹30,000 left over 😂💀 pic.twitter.com/7g35BdFgK6
pov : how apple users see new iphone models#Appleevent pic.twitter.com/7Bdd2ONVna— SwatKat💃 (@swatic12) September 9, 2026
iPhone Duo is the next status symbol.— Gabbar (@GabbbarSingh) September 9, 2026
Expect every Instagram influencer, Gurgaon Thar owner, Startup bros with a few exits etc to buy it, and casually open its wide display while sitting next to you in a flight.
How future iPhone will looks 😎— Nihar Nath (@NiharNath01) February 23, 2022
RT will be appreciated 👍#MEMES #iPhone #iPhone13 pic.twitter.com/RKBM5RvCUa
“The new iPhone 18 is out.”— Memes (@MemeSo_ciety) September 3, 2026
YouTubers: 💀 pic.twitter.com/nCg2FXfkoi
Those who recently bought an iPhone 17 Pro when they hear about today’s iPhone 18 Pro announcement. #AppleEvent pic.twitter.com/VkKAV9Td7j— Corbin Williams (@corbinwilliams) September 9, 2026