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ऑप्टिकल इल्यूजन: तस्वीर में छिपी चिड़िया खोजने में घूम गया लोगों का दिमाग, 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं

Tue, 08 Sep 2026 10:38 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Tue, 08 Sep 2026 10:38 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें लोगों के आंखों और दिमाग की परीक्षा के साथ ही आपके धैर्य का भी परीक्षण करती हैं। अगर आईक्यू लेवल अच्छा है तो आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप उलझी हुई तस्वीर और पहेलियों को सुलझा सकते हैं।

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तेज निगाह वाले तस्वीर में खोज पाएंगे चिड़िया - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन ब्रेन टेस्ट: ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में आपको छिपी चीजें ढूंढनी होती हैं। इस तरह की पहेलियों को हल करने से दिमाग तेज होता है। इन तस्वीरों में मिली चुनौतियों को पूरा करने में लोगों को आनंद आता है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जो लोगों के आंखों और दिमाग की परीक्षा लेती हैं।

 



इसके साथ ही आपके धैर्य का भी परीक्षण करती हैं। अगर आईक्यू लेवल अच्छा है तो आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप उलझी हुई तस्वीर और पहेलियों को सुलझा सकते हैं। इन तस्वीरों में चीजों को इस तरह छिपाया जाता है कि उसे खोजना बेहद कठिन होता है। 


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ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें - फोटो : Adobe Stock

बड़े-बड़े जीनियस लोग ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज को पूरा करने में फेल हो जाते हैं। वहीं कई बार कमजोर माने जाने वाले लोग आसानी से इन चैलेंज को पूरा कर जाते हैं। इसी क्रम में हम आपके लिए एक जबरदस्त ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज लेकर आए हैं। जिसमें आपको भूतों की भीड़ में छिपी चिड़िया को खोजना है। उसे खोजने के लिए आपके पास 15 सेकेंड का समय है। अगर आप इस तस्वीर में छिपी चिड़िया  को 15 सेकेंड के अंदर खोज लेते हैं, तो माना जाएगा कि आपका आईक्यू लेवल अच्छा है। 

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ऑप्टिकल इल्यूजन - फोटो : Adobe stock
ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। आंखों को धोखा देने वाली इन तस्वीरों में छिपी चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती हैं। किसी ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में छिपी चीजों को खोजना होता है, तो किसी में दो तस्वीरों के बीच अंतर बताना होता है। 


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ऑप्टिकल इल्यूजन सॉल्व द पजल - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेली को हल करने में लोगों के दिमाग की अच्छी खासी कसरत होती है। आप अपने दिमाग का जितना इस्तेमाल करते हैं वह उतना ही तेज होता है। आप अपने दिमाग की कसरत के लिए पहेलियों को सुलझा सकते हैं, पजल्स को साॅल्व कर सकते हैं और ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर के टास्क को पूरा कर सकते हैं।

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ट्रेंडिंग ऑप्टिकल इल्यूजन - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें देखने में बेहद साधारण लगती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को कन्फयूज कर देती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर ने भी लोगों के दिमाग को घूमा दिया है। अगर आप अभी तक भूतों की भीड़ में छिपी चिड़िया को नहीं खोज पाए हैं, तो इस तस्वीर में हरे घेरे में आसानी से देख सकते हैं।


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