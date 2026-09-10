घर में सो रहे कु्त्ते पर तेंदुआ ने किया हमला, दोनों के बीच छिड़ी खौफनाक लड़ाई, फिर जो हुआ देखकर उड़ जाएंगे होश

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तेंदुए का आतंक आए दिन देखने को मिलता है। एक बार फिर रुद्रप्रयाग में तेंदुए के हमले का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। मंगलवार देर रात विकास भवन कार्यालय के पास एक घर में तेंदुए ने आंगन में सो रहे पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया। यह वायरल वीडियो काफी डरावना है।

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रुद्रप्रयाग में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार देर रात विकास भवन कार्यालय के पास एक घर में घुसे तेंदुए ने आंगन में सो रहे पालतू पहाड़ी कुत्ते पर जानलेवा हमला कर दिया. हालांकि अचानक हुए इस हमले के बाद कुत्ते ने भी बहादुरी दिखाते हुए तेंदुए का डटकर सामना किया.… pic.twitter.com/xjpSCmGgvX — Amar Ujala (@AmarUjalaNews) September 10, 2026

रात के अंधेरे में तेंदुआ विकास भवन कार्यालय के पास एक रिहायशी इलाके में पहुंच गया। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि घर की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। वहां पर एक पालतू कुत्ता टेबल पर सो रहा था। तेंदुआ बेहद चुपचाप उसके पास पहुंचा और अचानक हमला कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच भयानक लड़ाई छिड़ गई।वीडियो में आप कुत्ते ने डरने की जह तेंदुए का हिम्मत से सामना किया और लगातार उससे लड़ता रहा है। दोनों के बीच करीब 25 सेकेंड तक भीषण संघर्ष चलता रहा है। लड़ाई के दौरान तेंदुआ कुत्ते को कुछ दूर तक घसीट कर ले गया, लेकिन कुत्ते ने हार नहीं मानी। सोशल मीडिया दोनों की लड़ाई का सीसीटीव फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है।इसमें आप देख सकते हैं रात के अंधेरे में चारों तरफ सन्नाटा है और कुत्ता एक टेबल पर सो रहा था। तभी खतरनाक शिकारी उसके पास पहुंच गया और सोते हुए कुत्ते पर झपट पड़ता है। अचानक हमले से कुत्ता संभलता है और तुरंत पलटवार करते हुए तेंदुए से भिड़ जाता है। कुत्ते ने तेंदुआ का जिस तरह सामना किया यह देखकर हर कोई हैरान है।कुत्ता और तेंदुआ के बीच 25 सेकेंड तक लड़ाई चली और आखिर तेंदुआ हार मानकर भाग गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि तेंदुआ तेजी से वहां से भाग निकलता है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।