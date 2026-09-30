ऑप्टिकल इल्यूजन ब्रेन टेस्ट: 58 की भीड़ में 85 ढूंढ़ने में बड़े-बड़े सूरमा ढेर, दम है तो खोज निकालें जवाब

वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन पजल: ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फोटोज को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस तस्वीर में क्या है? इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का बेहद कम लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें आपको 58 की भीड़ में छिपे 85 को खोजना है।
ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज आंखों को धोखा देने का काम करती हैं। इस तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें 58 की भीड़ में 85 कहां पर छिपा है। तेज दिमाग वाले लोग भी इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ही सही जवाब दे पाएं। आइए देखते हैं कि तस्वीर में 85 कहां पर लिखा है?
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ऑप्टिकल इल्यूजन आई टेस्ट
- फोटो : Amar Ujala
ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर को लोग खूब पसंद करते हैं। इसके साथ ही इनमें मिले चैलेंज को पूरा करने में लोगों को मजा आता है। हालांकि चैलेंज को बहुत कम लोग ही पूरा कर पाते हैं। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस तस्वीर में 85 कहां पर है। आप अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाइए और उसे खोजिए। 85 को खोजने के लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया गया है।
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ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज
- फोटो : Amar Ujala
ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी चीजों को खोजने का टास्क मिलता है, ये टास्क हमें दिनभर की थकान से राहत देते हैं और दिमाग को फ्रैश करते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सही जवाब दे पाते हैं। 58 की भीड़ में छिपे 85 को खोजने में लोगों का दिमाग घूम गया है। अगर इस तस्वीर को बाज की नजर से देखते हैं तो आसानी से छिपे 85 को खोज पाएंगे। तस्वीर में 85 को आप जितनी जल्दी खोजेंगे, आपका दिमाग उतना ही तेज माना जाएगा।
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ऑप्टिकल इल्यूजन ट्रेंडिंग तस्वीरें
- फोटो : Amar Ujala
अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह तस्वीर बिल्कुल सटीक है। ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में चीजें अक्सर हमारे सामने होती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती हैं। इस वायरल तस्वीर के साथ भी कुछ ऐसा ही है जिसको देखने के बाद अधिकतर लोग कन्फ्यूज हो गए हैं। हालांकि ऐसे तस्वीरें हमारे दिमाग की अच्छी खासी कसरत कराती हैं। कई बार इन तस्वीरों को देखकर सही जवाब खोजना बेहद मुश्किल हो जाता है।
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ऑप्टिकल इल्यूजन पजल
- फोटो : Amar Ujala
सोशल मीडिया पर वायरल यह तस्वीर देखने में बेहद साधारण है, लेकिन इसमें छिपे 85 को खोजना मुश्किल काम है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप 85 को खोज सकते हैं। अगर आप 85 को नहीं खोज पाते हैं, तो खबर की इस आखिर तस्वीर में हरे घेरे के अंदर आसानी से देख सकते हैं।
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