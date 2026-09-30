ऑप्टिकल इल्यूजन ब्रेन टेस्ट: 58 की भीड़ में 85 ढूंढ़ने में बड़े-बड़े सूरमा ढेर, दम है तो खोज निकालें जवाब

1 of 5 ऑप्टिकल इल्यूजन वायरल तस्वीरें - फोटो : Amar Ujala







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2 of 5 ऑप्टिकल इल्यूजन आई टेस्ट - फोटो : Amar Ujala

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर को लोग खूब पसंद करते हैं। इसके साथ ही इनमें मिले चैलेंज को पूरा करने में लोगों को मजा आता है। हालांकि चैलेंज को बहुत कम लोग ही पूरा कर पाते हैं। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस तस्वीर में 85 कहां पर है। आप अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाइए और उसे खोजिए। 85 को खोजने के लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया गया है।

3 of 5 ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज - फोटो : Amar Ujala

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4 of 5 ऑप्टिकल इल्यूजन ट्रेंडिंग तस्वीरें - फोटो : Amar Ujala

अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह तस्वीर बिल्कुल सटीक है। ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में चीजें अक्सर हमारे सामने होती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती हैं। इस वायरल तस्वीर के साथ भी कुछ ऐसा ही है जिसको देखने के बाद अधिकतर लोग कन्फ्यूज हो गए हैं। हालांकि ऐसे तस्वीरें हमारे दिमाग की अच्छी खासी कसरत कराती हैं। कई बार इन तस्वीरों को देखकर सही जवाब खोजना बेहद मुश्किल हो जाता है।









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