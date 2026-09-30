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ऑप्टिकल इल्यूजन टेस्ट: तस्वीर में जंगल के बीच छिपे हैं 10 बंदर, जीनियस हैं 30 सेकेंड में खोजकर दिखाएं

Wed, 30 Sep 2026 04:41 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 30 Sep 2026 04:41 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन टेस्ट: ऑप्टिकल इल्यूजन्स तस्वीरों लोगों को भ्रमित करने का काम करती हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह साधारण तस्वीर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।

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optical illusion iq test 10 monkey is hidden in Forest can you find in 30 Seconds
तस्वीर में जंगल के बीच छिपे हैं 10 बंदर, जीनियस हैं 30 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : AI

ऑप्टिकल इल्यूजन टेस्ट: ऑप्टिकल इल्यूजन एक ऐसा ही खेल है, जिसमें छिपी चीजों को खोजना होता है। कई ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेलियों को हल करना होता है, जबकि कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन गेम्स से दिमागी कसरत भी होती है। इस तरह के गेम्स को खेलना लोगों को काफी पसंद है। 



इस तरह की तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। यह तस्वीरें देखने में बेहद सामान्य होती हैं, लेकिन इन तस्वीरों में कई ऐसी चीजें छिपी होती हैं। यह चीजें आंखों के सामने होने के बाद भी आसानी से दिखाई नहीं देती हैं। आज भी हम आपके लिए एक तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें आपको जंगल में छिपे 10 बंदर को खोजना है। बंदरों को खोजने के लिए आपके पास 20 सेकेंड का समय है।
 
optical illusion iq test 10 monkey is hidden in Forest can you find in 30 Seconds
तस्वीर में जंगल के बीच छिपे हैं 10 बंदर, जीनियस हैं 30 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : AI

अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाहते हैं, तो यह तस्वीर बिल्कुल सही है। देखने में तो यह तस्वीर सामान्य है, लेकिन इसमें छिपे बंदरों को खोजना कठिन है। इसके लिए आपको थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालना होगा। तभी आपको इस तस्वीर में बंदरों खोज पाएंगे। 

 

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तस्वीर में जंगल के बीच छिपे हैं 10 बंदर, जीनियस हैं 30 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : AI

आंखों को धोखा देने वाली तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में आंखों के सामने ही चीजें होती हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती हैं। एक बात जरूर है कि इन तस्वीरों से दिमाग की अच्छी खासी कसरत हो जाती है। अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह तस्वीर बिल्कुल सटीक है।
 

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तस्वीर में जंगल के बीच छिपे हैं 10 बंदर, जीनियस हैं 30 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : AI

ऑप्टिकल इल्यूजन्स तस्वीरों लोगों को भ्रमित करने का काम करती हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह साधारण तस्वीर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इन तस्वीरों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसमें छिपी चीजों को खोजना बेहद मुश्किल होता है।

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तस्वीर में जंगल के बीच छिपे हैं 10 बंदर, जीनियस हैं 30 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : AI

तस्वीर देखने में बेहद सामान्य है, लेकिन इसमें बंदरों को खोजना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत है, तभी आप सही जवाब दे सकते हैं। अगर आप तस्वीर में बंदरोंको नहीं खोज पाते हैं, तो खबर की आखिर तस्वीर में आप आसानी से लाल घेरे में देख सकते हैं। 

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