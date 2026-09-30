अजब-गजब: हवाई जहाज में पैदा हुए बच्चों को किस देश की मिलती है नागरिकता? जानिए क्या कहता है नियम

अगर किसी बच्चे का जन्म उड़ते इंटरनेशनल विमान में हो जाता है, तो उस बच्चे का जन्मस्थान और उसकी नागरिकता कहां की होगी? यह सवाल कई बार लोगों के मन में आता है। भारत में 7 महीने या उससे ज्यादा की गभर्वती महिला की हवाई यात्रा पर रोक है, लेकिन वो कुछ विशेष परिस्थितियों में हवाई यात्रा कर सकती हैं।

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अगर कोई महिला भारत से ब्रिटेन जा रहे विमान में बच्चे को जन्म देती है, तो सवाल है कि उस बच्चे का जन्मस्थान और नागरिकता कहां की होगी? ऐसे मामले में यह देखा जाएगा कि बच्चे के जन्म के समय विमान किस देश की सीमा में उड़ रहा था। जिस देश में विमान उतरता है उस देश की एयरपोर्ट अथॉरिटी से जन्म प्रमाण से संबंधित दस्तावेज ले सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे के पास अपने माता-पिता की राष्ट्रीयता प्राप्त करने का भी अधिकार रहता है।उदाहरण के तौर पर अगर श्रीलंका से अमेरिका जा रहा विमान भारतीय सीमा से होकर गया है और इसमें किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, तो बच्चे का जन्मस्थान भारत माना जाएगा और वह यहां की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसको अपने माता-पिता की राष्ट्रीयता और भारत की भी नागरिकता दोनों मिल सकती है। लेकिन भारत में दो देशों की नागरिका पर रोक है।अमेरिका में इस तरह का मामला सामने आ चुका है। एक प्लेन नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम से अमेरिका जा रहा था और इसी दौरान एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। उस समय विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा था। प्लैन के लैंडिग करने के बाद मां और बच्ची को अमेरिका के एक अस्ताल में भर्ती कराया गया।महिला ने अमेरिका की सीमा में बच्ची को जन्म दिया था। इसके कारण बच्ची को नीदरलैंड और अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता मिली थी। लेकिन उड़ते विमान में पैदा होने वाले बच्चों की नागिरकता को लेकर सभी देशों में नियम अलग-अलग हैं।