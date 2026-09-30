लड़की ने काली साड़ी में जादू की झप्पी गाने पर किया जबरा डांस, लगाए ऐसे ठुमके कि लोग तालियां बजाने पर हुए मजबूर
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 30 Sep 2026 02:05 PM IST
सार
काली साड़ी पहनकर लड़की ने बेहद खूबसूरत डांस किया है। लड़की के डांस ने लोगों के दिल को जीत लिया है। उसने फिल्म रमैया वस्तावैया के जादू की झप्पी गाने पर डांस किया है।
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विस्तार
सोशल मीडिया पर हर दिन लड़कियों और महिलाओं के डांस वायरल होते हैं। कुछ लोग पश्चिमी वेशभूषा में डांस करते हैं, तो वहीं कई लोग पारंपरिक परिधान में डांस का वीडियो बनाते हैं। अब इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़की का डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने काली साड़ी पहनकर डांस कर रही है। लड़की के अंदाज ने लोगों का दिल जीता लेता है।
वीडियो में लड़की काली साड़ी पहनकर खूबसूरत डांस कर रही है। लड़की ने अपने डांस से लोगों को दीवाना बना दिया है। लड़की ने फिल्म रमैया वस्तावैया की मशहूर गाने जादू की झप्पी पर शानदार डांस किया है। लड़की ने काले रंग की साड़ी में अपने डांस से सोशल मीडिया तहलका मचा दिया है।
वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही गाना बजना शुरू होता है सबकुछ भूलकर डांस करने लगती है। डांस कर रही लड़की का आत्मविश्वास और एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा है कि वो कई डांसर हो। लचकती उसकी कमर और चांद चेहरा हर किसी को अपना दीवाना बना रहा है। उसके डांस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।
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वीडियो में लड़की काली साड़ी पहनकर खूबसूरत डांस कर रही है। लड़की ने अपने डांस से लोगों को दीवाना बना दिया है। लड़की ने फिल्म रमैया वस्तावैया की मशहूर गाने जादू की झप्पी पर शानदार डांस किया है। लड़की ने काले रंग की साड़ी में अपने डांस से सोशल मीडिया तहलका मचा दिया है।
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वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही गाना बजना शुरू होता है सबकुछ भूलकर डांस करने लगती है। डांस कर रही लड़की का आत्मविश्वास और एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा है कि वो कई डांसर हो। लचकती उसकी कमर और चांद चेहरा हर किसी को अपना दीवाना बना रहा है। उसके डांस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।
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