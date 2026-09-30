लड़की ने काली साड़ी में जादू की झप्पी गाने पर किया जबरा डांस, लगाए ऐसे ठुमके कि लोग तालियां बजाने पर हुए मजबूर

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वीडियो में लड़की काली साड़ी पहनकर खूबसूरत डांस कर रही है। लड़की ने अपने डांस से लोगों को दीवाना बना दिया है। लड़की ने फिल्म रमैया वस्तावैया की मशहूर गाने जादू की झप्पी पर शानदार डांस किया है। लड़की ने काले रंग की साड़ी में अपने डांस से सोशल मीडिया तहलका मचा दिया है।वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही गाना बजना शुरू होता है सबकुछ भूलकर डांस करने लगती है। डांस कर रही लड़की का आत्मविश्वास और एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा है कि वो कई डांसर हो। लचकती उसकी कमर और चांद चेहरा हर किसी को अपना दीवाना बना रहा है। उसके डांस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।लड़की ने इतना खूबसूरत डांस किया है कि लोग बार-बार उसका डांस देख रहे हैं। काली साड़ी ने लड़की के डांस में चार चांद लगा दिया है। लड़की अपने घर के आसपास किसी पार्क या बाउंड्री के भीतर डांस कर रही है। लड़की ने जिस आत्मविश्वास के साथ डांस किया है, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर किया गया है। इस वीडियो को अभी तक लाखों लोग देख चुके हैं, जबकि हजारों लोगों ने लाइक किया है। हर कोई लड़की के आत्मविश्वास और एक्सप्रेशंस की तारीफ कर रहा है। एक शख्स ने लिखा है कि आपने कमाल का डांस किया है।