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ऑप्टिकल इल्यूजन: भूतों की भीड़ में छिपा कुत्ता खोजने में बड़े-बड़े सूरमा फेल,10 सेकेंड में खोजकर दिखाइए

Mon, 28 Sep 2026 09:32 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Mon, 28 Sep 2026 09:32 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फोटोज को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इन तरह-तरह की क्विज, पहेलियां और पजल सॉल्व करने से दिमाग तेज होता है। ऐसे में आज हम भी आपके लिए एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्विज लेकर आए हैं, जो आपके दिमाग को फ्रेश कर सकती है।

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Opticड में खोजकal illusion eye test challenge viral puzzle mind game can you spot dog in 10 seconds
ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन दिमागी पहेलियां: सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसी दिमागी पहेलियां खूब वायरल हो रही हैं, जिनका जवाब तस्वीर के अंदर ही छिपा होता है। इन पहेलियों को हल करने के लिए लोगों को तस्वीर को ध्यान से देखना पड़ता है। ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज आंखों को धोखा देने का काम करती हैं। इन फोटोज को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस तस्वीर में क्या है? 

 

 


ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी चीजों को खोजने का टास्क मिलता है, ये टास्क हमें दिनभर की थकान से राहत देते हैं और दिमाग को फ्रैश करते हैं,  तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सही जवाब दे पाते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें आपको भूतों की भीड़ में छिपे कुत्ते को 10 सेकेंड में खोजना है। आप इस तस्वीर को ध्यान देखिए और बताइए कि इसमें कुत्ता कहां पर है। कई लोगों को बहुत खोजने के बाद भी कुत्ता नहीं दिखाई दिया है। अच्छे-अच्छे लोग इस तस्वीर में कुत्ते को खोजने में कन्फ्यूज हो जाएंगे। 



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ऑप्टिकल इल्यूजन ब्रेन टेस्ट - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें अक्सर लोगों को कन्फ्यूज कर देती हैं। इनमें छिपी चीजों को पहचानने के लिए तस्वीर को ध्यान से देखना पड़ता है। यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचती हैं और यूजर्स को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वायरल हो रही यह तस्वीर भी ऑप्टिकल इल्यूजन का एक दिलचस्प उदाहरण है। तस्वीर में छिपी चीज को पहली नजर में पहचान पाना आसान नहीं है। 

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ऑप्टिकल इल्यूजन वायरल तस्वीरें - फोटो : Adobe Stock

इस ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर ने लोगों के दिमाग को घूमा दिया है, क्योंकि इस तस्वीर में लोगों के लिए कुत्ते को खोज पाना बेहद मुश्किल है। कई बार इन तस्वीरों को देखकर सही जवाब खोजना बेहद मुश्किल हो जाता है। आइए देखते हैं कि इस तस्वीर में आखिर कुत्ता कहां पर है?



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ऑप्टिकल इल्यूजन ट्रेंडिंग तस्वीरें - फोटो : Adobe Stock
ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरे देखने के बाद लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इनको देखने के बाद लोगों के लिए सही जवाब देना बेहद मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का ज्यादातर लोग गलत जवाब देते हैं। अगर आपने सही जवाब दे दिया, तो आप जीनियस कहलाएंगे 
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ऑप्टिकल इल्यूजन सॉल्व द पजल - फोटो : Adobe Stock
यह तस्वीर देखने में बेहद सामान्य है, लेकिन इसमें भूतों की भीड़ में छिपे कुत्ते को खोजना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत है, तभी आप सही जवाब दे सकते हैं। अगर आप तस्वीर में अभी तक कुत्ते को नहीं खोज पाए हैं, तो खबर की इस आखिर तस्वीर में काले घेरे के अंदर देख सकते हैं। 



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