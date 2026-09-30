दुनिया की सबसे खतरनाक नदी! पानी में पैर रखते ही मगरमच्छ कर सकते हैं शिकार, जानिए कहां बहती है
धरती पर एक ऐसी नदी बहती है, जिसमें मगरमच्छ की भरमार है। इस नदी में प्रति किलोमीटर औसतन करीब 15 खारे पानी के मगरमच्छ रहते हैं। नदी के आसपास भी जान से लोग डरते हैं।
विस्तार
दुनिया में कई नदियों को उनमें रहने वाले जीवों की वजह खतरनाक माना जाता है। धरती एक नदी में मछलियों की मगरमच्छ भरे हैं, जिसके आसपास भी लोग डरकर नहीं जाते हैं। इस नदी में बोट या स्टीमर भी जाने पर खतरा होता है, क्योंकि मगरमच्छ छलांग लगाकर हमला कर देते हैं। इस नदी के आसापस हर साल लोगों के लापता होने की खबर सामने आती है। फिर खुलासा हुआ है कि मगरमच्छ हमला कर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया में यह खतरनाक नदी बहती है, जिसका नाम मैरी रिवर है। ऑस्ट्रेलिया में दर्जनों नदियों में मगरमच्छों का डेरा है, लेकिन मैरी नदी में सबसे ज्यादा मगरमच्छ हैं। यह नदी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ टेरिटरी में बहती है। मैरी नदी में कितने मगरमच्छ हैं, इसकी सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि नदी में एक लाख से ज्यादा मगरमच्छ रहते हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मैरी नदी में प्रति किलोमीटर औसतन करीब 15 खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। इससे यह मगरमच्छों के लिए दुनिया का सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक, पूरी उत्तरी इलाके में करीब एक लाख मगरमच्छ रहते हैं।
हरियाणवी गाने पर महिला ने लगाए जबरदस्त ठुमके, डांस ने जीता लाखों लोगों का दिल, देखें वीडियो
मैरी नदी के साथ ही इस इलाके में बहने वाली ज्यादातर नदियों में प्रति किलोमीटर औसतन पांच खारे पानी के मगरमच्छ मिलते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह नदी कितनी खतरनाक है, जिसकी वजह से इसके आसपास जाने से लोग डरते हैं।
लड़की ने काली साड़ी में जादू की झप्पी गाने पर किया जबरा डांस, लगाए ऐसे ठुमके कि लोग तालियां बजाने पर हुए मजबूर
शैडी कैंप मैरी नदी एक भाग है, जिसमें पृथ्वी पर कहीं भी पाए जाने वाले खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे ज्यादा घनत्व है। यहां पर रहने वाले मगरमच्छ 28 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। जब पानी के किनारे से छलांग लगाते हैं तो एक सेकेंड में पहले छह से सात मीटर की दूरी तय सकते हैं।
अगर आप नदी में पैर हो, तो मगरमच्छा हमला कर देता है, तो बचना मुश्किल है। इसलिए लोग मैरी नदी से दूर रहते हैं, क्योंकि कई बार मगरमच्छ लोगों का शिकार कर चुके हैं।