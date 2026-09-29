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ऑप्टिकल इल्यूजन: बाज की नजर वाले ही 15 सेकेंड में तस्वीर में छिपी बिल्ली ढूंढ सकते हैं, क्या आप हैं जीनियस?

Tue, 29 Sep 2026 10:44 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Tue, 29 Sep 2026 10:44 PM IST
सार

वायरलऑप्टिकल इल्यूजन: ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करते समय लोगों को विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आपने 15 सेकंड में ऑप्टिकल इल्यूजन को हल कर लिया तो आप जीनियस कहलाएंगे। इस तस्वीर में जवाब ढूंढ़ने के लिए आपको अपनी आंखों और अपने दिमाग दोनों का इस्तेमाल करते हुए बिल्ली को खोजना है।

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Optical Illusion iq test brain teaser image can you spot cat within 15 seconds?
तस्वीर में छिपी बिल्ली को 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन ब्रेन टेस्ट: सोशल मीडिया पर अक्सर हमें क्विज और पजल देखने को मिलते हैं। जिसमें हमें इन तस्वीरों में छिपी वस्तुओं को खोजना होता है। इन तस्वीरों में चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, लेकिन नजर नहीं आती हैं। ऐसी तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) कहा जाता है, जिसका मतलब होता है 'आंखों का धोखा'। ऑप्टिकल इल्यूजन में, छिपी चीजों को खोजने का टास्क मिलता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सही जवाब दे पाते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें आपको क्लास में छिपी बिल्ली को सिर्फ 15 सेकेंड में खोजना है। 

 

 


इस वायरल तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें बिल्ली कहां पर है। कई लोगों को बहुत खोजने के बाद भी बिल्ली नहीं दिखाई दी है। अच्छे-अच्छे लोग इस तस्वीर में बिल्ली को खोजने में कन्फ्यूज हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि इस तस्वीर में आखिर बिल्ली कहां पर छिपी है। ऐसी तस्वीरों में पहली नजर में कुछ और दिखाई देता है, लेकिन जब ध्यान से देखते हैं तो तस्वीर का मतलब बदल जाता है। 



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ऑप्टिकल इल्यूजन फोटो - फोटो : Adobe Stock

इस ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर ने सोशल मीडिया यूजर्स के दिमाग को चकरा दिया है। तस्वीर में एक बिल्ली ऐसी जगह छिपी हुई है कि उसे ढूंढ पाना लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पहली नजर में तस्वीर सामान्य दिखाई देती है, लेकिन गौर से देखने पर इसमें छिपी बिल्ली को खोजने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं।

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ऑप्टिकल इल्यूजन वायरल तस्वीरें - फोटो : Adobe Stock

तस्वीर में छिपी चीज को ढूंढना कई बार आसान नहीं होता और सही जवाब तक पहुंचने के लिए बारीकी से नजर डालनी पड़ती है। माना जाता है कि इस तरह की तस्वीरें किसी व्यक्ति की ऑब्जर्वेशन स्किल और चीजों को देखने के नजरिए को परखने का एक मजेदार तरीका हो सकती हैं।



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ट्रेंडिंग ऑप्टिकल इल्यूजन - फोटो : Adobe Stock
ऑप्टिकल इल्यूजन की तस्वीरों में दी गई पहेलियों को हल करना सबके बस की बात नहीं है। सिर्फ तेज दिमाग और पैनी नजर वाले ही इसे आसानी से हल कर सकते हैं।ऑप्टिकल इल्यूजन फोटो को देखने के बाद लोगों का दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि इनको देखने के बाद लोगों के लिए सही जवाब देना बेहद मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का ज्यादातर लोग गलत जवाब देते हैं। 
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ऑप्टिकल इल्यूजन सॉल्व द पजल - फोटो : Adobe Stock
अगर आपको ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें सॉल्व करना पसंद है, तो यह चैलेंज आपके लिए है। इस तस्वीर में बिल्ली ऐसी जगह छिपी है, जिसे पहली नजर में पहचान पाना काफी मुश्किल है। दावा किया जा रहा है कि ज्यादातर लोग इसे खोजने में नाकाम रहे हैं। अगर आप भी काफी कोशिश के बाद बिल्ली को नहीं ढूंढ पाए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। खबर की आखिरी तस्वीर में सफेद घेरे के अंदर आप छिपी हुई बिल्ली को आसानी से देख सकते हैं।



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