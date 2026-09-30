फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   two girls perform amazing dance on haryanvi song video goes viral on social media

लड़कियों ने हरियाणवी गाने पर किया शानदार डांस, कातिलाना अंदाज ने लोगों को बनाया दीवाना, वीडियो हुआ वायरल

Wed, 30 Sep 2026 07:55 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 30 Sep 2026 07:55 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर दो लड़कियों का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों ने हरियाणवी गाने पर शानदार डांस किया है। दोनों ने अपने कातिलाना अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया है। 

विज्ञापन
two girls perform amazing dance on haryanvi song video goes viral on social media
लड़कियों ने हरियाणवी गाने पर किया शानदार डांस, कातिलाना अंदाज ने लोगों को बनाया दीवाना - फोटो : instagram

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सोशल मीडिया पर हर दिन एक से बढ़कर एक डांस वीडियो देखने को मिलते हैं। लोग हरियाणवी गाने पर डांस के वीडियो खूब पसंद करते हैं। इन दिनों एक ऐसा ही डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो लड़कियां हरियाणवी गाने पर जबरदस्त डांस कर रही हैं। लड़कियों के डांस ने लोगों को दीवाना बना दिया है।

विज्ञापन


सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं हरियाणवी गाना बजते ही दो लड़कियां साथ में शानदार डांस करने लगती है। दोनों के डांस स्टेप्स में गजब का तालमेल दिख रहा है। गाने की धुन के साथ दोनों लड़कियां पूरे जोश के साथ अलग-अलग डांस मूव्स करती दिख रही हैं। ऊर्जा से भरा उनका डांस स्टेप्स और एक्सप्रेशन ने डांस को खास बना दिया है। 
विज्ञापन


दोनों लड़कियों ने तने घुमा दूं हीरो होंडा पर शानदार डांस किया है। यह गाना शादियों में खूब बजता है, जिस पर लोग जमकर थिरकते हैं। हरियाणवी गाने पर दोनों का यह डांस और देसी अंदाज लोगों को खूब पसंद कर रहे हैं। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


View this post on Instagram




अजब-गजब: हवाई जहाज में पैदा हुए बच्चों को किस देश की मिलती है नागरिकता? जानिए क्या कहता है नियम

वीडियो में दिख रहा है कि लड़कियों जींस पर शार्ट कुर्ता पहना हुआ है। एक लड़की ने रिब्ड जीन्स पहना हुआ है। दोनो लड़कियों ने पीले रंग का शार्ट कुर्ता पहना है। इस ड्रेस में दोनों बेहद खूबसूरत लग रही हैं। यह डांस लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस पर लोग जमकर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। 

दुनिया का ऐसा खतरनाक इलाका जहां कोई नहीं जा सकता, जानिए इस जगह की खौफनाक कहानी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर डांस का वीडियो को शेयर किया गया है। सोशल मीडिया पर लड़कियों के डांस वीडियो ने तहलका मचा दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed